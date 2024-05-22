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14:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Мем с раскачивающимся Леонидом Слуцким стал популярным в Китае

Мем с российским тренером «Шанхай Шеньхуа» Леонидом Слуцким, раскачивающимся на скамейке запасных, стал популярен в Китае.

Источник: Соцсети

Болельщики приходят на трибуны с картинками Слуцкого в кресле. Российский специалист во время матчей часто раскачивается на скамейке запасных. Слуцкий сам шутит над своей привычкой, выкладывая видео в соцсети. Одно из них он подписал «Маятник Фуко» и предложил подписчикам придумать альтернативные варианты.

27 декабря прошлого года «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера команды. Предыдущим клубом 53-летнего специалиста был казанский «Рубин», который он возглавлял с 2019-го по 2022 год.

Под руководством Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» не проигрывает 14 матчей и уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Китая с 33 очками. На втором месте идет «Шанхай Порт» — 27 очков. В следующем матче «Шанхай Шэньхуа» встретится в гостях с «Шэньчжэнь Пэн Сити» 26 мая.

Леонид Слуцкий ранее тренировал такие клубы, как «Уралан», «Москва», «Крылья Советов», ЦСКА, английский «Халл Сити» и «Витесс» из Нидерландов. С 2015-го по 2016 год он возглавлял сборную России.

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