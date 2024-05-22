Мем с раскачивающимся Леонидом Слуцким стал популярным в Китае

Источник: Соцсети

Болельщики приходят на трибуны с картинками Слуцкого в кресле. Российский специалист во время матчей часто раскачивается на скамейке запасных. Слуцкий сам шутит над своей привычкой, выкладывая видео в соцсети. Одно из них он подписал «Маятник Фуко» и предложил подписчикам придумать альтернативные варианты.

27 декабря прошлого года «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении Слуцкого на пост главного тренера команды. Предыдущим клубом 53-летнего специалиста был казанский «Рубин», который он возглавлял с 2019-го по 2022 год.

Под руководством Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» не проигрывает 14 матчей и уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Китая с 33 очками. На втором месте идет «Шанхай Порт» — 27 очков. В следующем матче «Шанхай Шэньхуа» встретится в гостях с «Шэньчжэнь Пэн Сити» 26 мая.