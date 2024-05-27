Бэйл: VAR должен был убрать противоречия, но лишь усугубил ситуацию
34-летний бывший полузащитник «Тоттенхэма» и «Реала» Гарет Бэйл жестко раскритиковал систему видеопомощи арбитрам (VAR).
34-летний бывший полузащитник «Тоттенхэма» и «Реала» Гарет Бэйл жестко раскритиковал систему видеопомощи арбитрам (VAR).
Бывший футболист сборной Уэльса Гарет Бэйл заявил, что ему не нравится система VAR, отметив, что технология не смогла устранить судейские ошибки во время матчей.
«VAR должен был убрать противоречия на поле, но лишь усугубил ситуацию. На замедленном повторе все выглядит гораздо хуже, чем в реальном времени. Потому что при замедлении ход событий игра рукой выглядит сильно более похожей на игру рукой, чем в реальности. Мне это все не нравится, хочу чтобы это все исчезло», — цитирует Бэйла Sky Sports.
В январе 2023 года Бэйл объявил о завершении карьеры футболиста. После ухода из футбола валлиец начал карьеру профессионального гольфиста. На своем первом турнире валлиец выступал в паре с американцем Джозефом Брамлеттом. Их дуэт занял 16-е место из 156 участников.
В составе «Реала» валлиец стал пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА, четыре раза выигрывал клубный чемпионат мира. Вместе со сборной Уэльса Бэйл выходил в полуфинал чемпионата Европы 2016 года, участвовал на Евро-2020, а в 2022 году вышел на чемпионат мира, первый для страны с 1958 года.