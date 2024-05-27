Бэйл: VAR должен был убрать противоречия, но лишь усугубил ситуацию

Бывший футболист сборной Уэльса Гарет Бэйл заявил, что ему не нравится система VAR, отметив, что технология не смогла устранить судейские ошибки во время матчей.

«VAR должен был убрать противоречия на поле, но лишь усугубил ситуацию. На замедленном повторе все выглядит гораздо хуже, чем в реальном времени. Потому что при замедлении ход событий игра рукой выглядит сильно более похожей на игру рукой, чем в реальности. Мне это все не нравится, хочу чтобы это все исчезло», — цитирует Бэйла Sky Sports.

В январе 2023 года Бэйл объявил о завершении карьеры футболиста. После ухода из футбола валлиец начал карьеру профессионального гольфиста. На своем первом турнире валлиец выступал в паре с американцем Джозефом Брамлеттом. Их дуэт занял 16-е место из 156 участников.