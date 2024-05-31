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13:04 (мск), источник: Sportmail.ru

ФИФА уведомили о возможных забастовках футболистов из-за графика

Профсоюз футболистов уведомил ФИФА о возможных забастовках из-за слишком плотного графика матчей в течение сезона.

Источник: AP 2023

Исполнительный директор Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) Маэта Моланго рассказал, что игроки могут устроить забастовку из-за перегруженного календаря.

«В конце сезона я говорил с футболистами, которые провели большое количество матчей. Некоторые из них говорили: “Мне это не нравится, мы можем устроить забастовку”. Некоторые говорили: “Какой в этом смысл? Да, я миллионер, но у меня нет времени даже на то, чтобы тратить деньги”. Это говорил даже не профсоюз. Также об этом заявляли Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола. Мы достигли той точки, когда нельзя исключать никакие действия», — приводит слова Моланго ВВС.

Моланго также отметил, что в частности, футболисты возмущены тем, что следующим летом ФИФА планирует провести расширенный клубный чемпионат мира с участием 32 команд.

Клубный чемпионат мира пройдет в 2025 году в обновленном формате. Вместо семи клубов в соревновании примут участие сразу 32 команды. На данный момент известны 19 клубов, которые примут участие в турнире нового формата.

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