ФИФА уведомили о возможных забастовках футболистов из-за графика

«В конце сезона я говорил с футболистами, которые провели большое количество матчей. Некоторые из них говорили: “Мне это не нравится, мы можем устроить забастовку”. Некоторые говорили: “Какой в этом смысл? Да, я миллионер, но у меня нет времени даже на то, чтобы тратить деньги”. Это говорил даже не профсоюз. Также об этом заявляли Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола. Мы достигли той точки, когда нельзя исключать никакие действия», — приводит слова Моланго ВВС.