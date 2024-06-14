Ринат Дасаев заявил о желании возобновить тренерскую работу

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев высказался о работе возрастных тренеров в чемпионате России.

«Я бы хотел еще поработать в профессиональном футболе. Желание есть, здоровье — тоже. Если будет приглашение — с удовольствием приму и пойду работать. Нельзя судить тренера по возрасту. Если у него есть желание, опыт и здоровье, пускай работает. Какая разница, сколько ему лет? Сколько лет уже Бирюков работает в “Зените” — и нормально всё. В ЦСКА тоже возрастной тренер, Крамаренко, Заур Хапов в “Локомотиве” даёт результат, Кафанов — в “Ростове” и сборной. Молодым надо опыта сперва набраться. Многие молодые хотят свои методы сразу внедрить, но если это не даёт результата, то зачем оно нужно?

Вот в «Зените» Бирюкову помогает Жевнов, и это, я считаю, правильная модель. Надо подтягивать молодых помощников, чтобы набирались опыта и двигались вперёд. Должна быть преемственность. Тем более наш вратарский цех в своё время был самым сильным в мире. А люди, которых я назвал, работали в СССР и знают нашу технологию. Пускай они берут молодых, которые будут учиться на их опыте«, — сказал Дасаев в интервью изданию “Чемпионат”.

С 1978 по 1988 год Дасаев выступал за московский «Спартак», с которым дважды становился чемпионом СССР и еще пять раз завоевывал серебряные медали. Заключительные годы карьеры вратарь провел в испанской «Севилье», которая купила его у красно-белых за два миллиона долларов. За всю свою карьеру Дасаев провел 229 «сухих» матчей и долгое время возглавлял клуб Льва Яшина, пока в 2015 году его достижение не превзошел вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Он провел 91 матч за сборную Советского Союза и был ее основным вратарем в 1980-х годах. В 1982 году Дасаев выиграл награду лучшему футболисту страны, а в 1988 году в cоставе сборной СССР играл в финале чемпионат Европы. Дасаева неоднократно называли в числе лучших вратарей в истории футбола.