Оздоев рассказал, что год назад мог вернуться в «Локомотив»

«Ближе всего к возвращению в Россию я был год назад, когда ушел из турецкого клуба “Фатих Карагюмрюк”. Насколько я понял, меня просто предложили “Локомотиву”. Мне позвонил один человек и спросил интересно ли мне это. До конкретики так и не дошло. Вообще, у меня подобные ситуации происходят часто: на протяжении всей карьеры на меня выходили разные посредники: “Все будет нормально, мы сделаем тебе этот трансфер. Ты согласен?” С ними ты не обсуждаешь условия и зарплату, а просто говоришь — да или нет. А дальше уже один клуб связывается с другим. Где-то 90% таких “предложений”, которые мне поступали, исчезали, как только дело доходило до официальной части», — цитирует Оздоева корреспондент Sport24.