Оздоев рассказал, что год назад мог вернуться в «Локомотив»
Российский полузащитник греческого клуба ПАОК выступал за «железнодорожников» с 2010 по 2014 год.
Магомед Оздоев рассказал, что в 2023 году мог вернуться в московский «Локомотив».
«Ближе всего к возвращению в Россию я был год назад, когда ушел из турецкого клуба “Фатих Карагюмрюк”. Насколько я понял, меня просто предложили “Локомотиву”. Мне позвонил один человек и спросил интересно ли мне это. До конкретики так и не дошло. Вообще, у меня подобные ситуации происходят часто: на протяжении всей карьеры на меня выходили разные посредники: “Все будет нормально, мы сделаем тебе этот трансфер. Ты согласен?” С ними ты не обсуждаешь условия и зарплату, а просто говоришь — да или нет. А дальше уже один клуб связывается с другим. Где-то 90% таких “предложений”, которые мне поступали, исчезали, как только дело доходило до официальной части», — цитирует Оздоева корреспондент Sport24.
31-летний Оздоев, помимо «Локомотива», выступал за «Рубин», «Терек», «Зенит», «Фатих Карагюмрюк» и ПАОК. В составе петербургского клуба четыре раза становился чемпионом России. В минувшем сезоне ПАОК в четвертый раз в своей истории стал чемпионом Греции. Оздоев провел за клуб во всех турнирах 50 матчей и забил 7 голов.
В активе полузащитника 31 матч и 4 забитых мяча за сборную России.