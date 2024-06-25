Опубликован рейтинг топ-10 лучших судей в истории футбола
Журналисты британского сайта GiveMeSport составили рейтинг из 10 самых авторитетных арбитров за всю историю футбола.
Журналисты британского сайта GiveMeSport составили рейтинг из 10 самых авторитетных арбитров за всю историю футбола.
Возглавил рейтинг знаменитый итальянец Пьерлуиджи Коллина. В десятке оказалось сразу три англичанина.
Топ-10 лучших арбитров в истории по версии GiveMeSport:
Коллина завершил карьеру футбольного арбитра в 2005 году. С 2016 года он возглавляет судейский корпус ФИФА. Среди прочего, Коллина обслуживал олимпийский финал в Атланте-96, финал Лиги чемпионов 1999 года «Манчестер Юнайтед» — «Бавария», финал чемпионата мира 2002 года между сборными Бразилии и Германии.