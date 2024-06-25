Опубликован рейтинг топ-10 лучших судей в истории футбола

Коллина завершил карьеру футбольного арбитра в 2005 году. С 2016 года он возглавляет судейский корпус ФИФА. Среди прочего, Коллина обслуживал олимпийский финал в Атланте-96, финал Лиги чемпионов 1999 года «Манчестер Юнайтед» — «Бавария», финал чемпионата мира 2002 года между сборными Бразилии и Германии.