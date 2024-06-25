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11:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Опубликован рейтинг топ-10 лучших судей в истории футбола

Журналисты британского сайта GiveMeSport составили рейтинг из 10 самых авторитетных арбитров за всю историю футбола.

Источник: AFP 2023

Возглавил рейтинг знаменитый итальянец Пьерлуиджи Коллина. В десятке оказалось сразу три англичанина.

Топ-10 лучших арбитров в истории по версии GiveMeSport:

  1. Пьерлуиджи Коллина (Италия)
  2. Ховард Уэбб (Англия)
  3. Никола Риццоли (Италия)
  4. Маркус Мерк (Германия)
  5. Марк Клаттенбург (Англия)
  6. Ким Милтон Нильсен (Дания)
  7. Марк Халси (Англия)
  8. Шандор Пуль (Венгрия)
  9. Виктор Кашшаи (Венгрия)
  10. Педру Проэнса (Португалия)

Коллина завершил карьеру футбольного арбитра в 2005 году. С 2016 года он возглавляет судейский корпус ФИФА. Среди прочего, Коллина обслуживал олимпийский финал в Атланте-96, финал Лиги чемпионов 1999 года «Манчестер Юнайтед» — «Бавария», финал чемпионата мира 2002 года между сборными Бразилии и Германии.

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