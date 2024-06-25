В Бразилии забили курьезный автогол на 16-й секунде матча: видео

В матче 12-го туре Серии В «Спорт Ресифи» на своем поле принимал «Новоризонтино». После стартового свистка на 16-й секунде защитник гостей Алиссон Кассиано отдал неточный пас голкиперу и забил гол в свои ворота. Позднее партнер Кассиано по команде отличился с пенальти. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Новоризонтино».

«Спорт Ресифи» в текущем сезоне Серии В занимает пятое место в турнирной таблице с 19 очками. «Новоризонтино» располагается на девятой строчке, набрав 18 очков.

Ранее сборная Бразилии не смогла обыграть Коста-Рику в первом туре группового этапа Кубка Америки. Встреча, прошедшая на SoFi Stadium закончилась со счетом 0:0.