Дэвид Бекхэм сделал Месси подарок на день рождения

Вчера, 24 июня, Месси исполнилось 37 лет. Бекхэм подарил футболиста большую бутылку вина аргентинского бренда Catena Zapata.

«С днем рождения величайший. С днем ​​рождения, мой друг», — написал Бекхэм в одной из соцсетей.

Источник: Соцсети

Летом 2023 года Месси подписал контракт с «Интер Майами». За клуб из МЛС он провел 29 матчей, в которых забил 25 мячей и сделал 16 результативных передач. Контракт аргентинца с клубом из Флориды рассчитан до конца 2025 года.

На данный момент Месси находится в США, где выступает за сборную Аргентины в Кубке Америки. Он отпраздновал день рождения с партнерами по команде.

«Большое вам спасибо за все поздравления! В этом году снова так совпало, что я провожу день рождения в расположении сборной… Так что просто немного отпразднуем и продолжим подготовку к нашей следующей игре. Обнимаю!» — написал Месси в одной из соцсетей.