Пользователи VK Видео увидят новый кубковый формат Winline Медийной футбольной лиги в прямом эфире

В Кубке Лиги примут участие 14 команд, и состоится всего 8 туров — расписание каждого нового тура будет формироваться, исходя из положения команд в турнирной таблице. Первые две команды напрямую попадают в финал четырех, команды с 3 по 10 места разыграют еще две путевки в плей-офф. Полуфиналы и финал турнира пройдут в Баку с 28 октября по 2 ноября.