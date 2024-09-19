Тренер «Атланты»: Миранчук помогает всем нам становиться лучше

На 84-й минуте Миранчук забил свой первый гол за американскую команду, поразив ворота соперника дальним обводящим ударом из-за пределов штрафной.
«Он очень хорошо адаптируется. Он фантастическая личность, он отличный игрок, и я думаю, что он действительно поможет команде. Он помогает людям вокруг себя становиться лучше. Я рад, что он у нас есть. Я рад, что он на нашей стороне. Он смог забить гол сегодня вечером, и, надеюсь, и дальше будет выходить на поле и приносить пользу», — сказал Валентино.
Миранчук официально стал игроком «Атланты Юнайтед» 30 июля. Американский клуб заплатил «Аталанте» за россиянина рекордные 15 млн евро. Ранее ни один клуб МЛС не покупал футболистов за такие деньги.
«Атланта Юнайтед» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на один балл. В субботу, 21 сентября, команда на выезде сыграет против «Нью-Йорк Ред Буллс».