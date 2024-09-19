Тренер «Атланты»: Миранчук помогает всем нам становиться лучше

«Он очень хорошо адаптируется. Он фантастическая личность, он отличный игрок, и я думаю, что он действительно поможет команде. Он помогает людям вокруг себя становиться лучше. Я рад, что он у нас есть. Я рад, что он на нашей стороне. Он смог забить гол сегодня вечером, и, надеюсь, и дальше будет выходить на поле и приносить пользу», — сказал Валентино.