Экс-игрока «МЮ» оштрафовали за езду на электросамокате без прав

В Южной Корее существуют строгие правила, регулирующие использование электросамокатов. С 2020 года для управления этим средством передвижения необходимо иметь специальную лицензию, а также соблюдать несколько других важных требований.
За управление электросамокатом без прав и шлема Лингард был оштрафован на 190 тыс. вон (13,3 тыс. руб.).
В сентябре 2023 года Лингард был лишен водительских прав в Великобритании на полтора года за вождение в нетрезвом виде и превышение скорости.
Минувшей зимой Лингард стал игроком «Сеула». На счету 31-летнего англичанина 18 матчей за южнокорейский клуб, в которых он забил четыре мяча.