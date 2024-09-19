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Экс-игрока «МЮ» оштрафовали за езду на электросамокате без прав

Полиция Южной Кореи оштрафовала бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда за управление электросамокатом без прав. Об этом сообщает RMC Sport.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: MB Media/Getty Images

В Южной Корее существуют строгие правила, регулирующие использование электросамокатов. С 2020 года для управления этим средством передвижения необходимо иметь специальную лицензию, а также соблюдать несколько других важных требований.

За управление электросамокатом без прав и шлема Лингард был оштрафован на 190 тыс. вон (13,3 тыс. руб.).

В сентябре 2023 года Лингард был лишен водительских прав в Великобритании на полтора года за вождение в нетрезвом виде и превышение скорости.

Минувшей зимой Лингард стал игроком «Сеула». На счету 31-летнего англичанина 18 матчей за южнокорейский клуб, в которых он забил четыре мяча.

Манчестер Юнайтед