Доля равнодушных к футболу россиян за 19 лет увеличилась на 34%

По данным опроса с 2005-го по 2024 год доля постоянных болельщиков сократилась в пять раз с 19% до 4%. Также уменьшилась доля болельщиков, которые смотрят футбол периодически, она сократилась в два раза с 34% в 2005 году до 18% в 2024 году.
Количество равнодушных к футболу болельщиков увеличилось на 34% и достигло отметки в 77% в 2024 году. В 2005 году этот показатель был на уровне 43%.
Постоянных зрителей, следящих за футболом, больше среди мужчин (8% против 1% среди женщин). Также мужчин больше среди тех, кто периодически следит за футболом (22% против 15% среди женщин). Процент тех, кто равнодушен к футболу, больше среди женщин (84% против 68% мужчин).
Также по результатам опроса снизилось количество граждан, которые могут назвать действующего игрока в российском футболе. В 2009 году с этой задачей справлялись 47% опрошенных, а в 2024 году — только 17%.
Восемь футболистов набрали более 1% в опросе о действующем игроке: нападающий «Акрона» Артем Дзюба (6%), голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев (3%), полузащитник «Монако» Александр Головин (2%), Алексей и Антон Миранчуки, которые выступают за «Атланту Юнайтед» и «Сьон» соответственно, и голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов (1%).
Также респонденты назвали экс-игрока «Зенита» Андрея Аршавина (2%) и легедну московского «Динамо» Льва Яшина (1%). Оба не являются действующими игроками. Лев Яшин умер 20 марта 1990 года в Москве на 61-м году жизни, а Аршавин завершил карьеру в 2018 году.