Татьяна Тарасова: в России футбола просто нет

Согласно результатам последнего исследования ВЦИОМ, доля россиян, равнодушных к футболу, с 2005 по 2024 год выросла с 43% до 77%.
«Ничего удивительного в этих цифрах ВЦИОМ нет. Я принадлежу к большей части населения нашей страны, которая равнодушна к футболу. В России футбола просто нет», — сказала Тарасова.
По результатам опроса количество граждан, которые могут назвать действующего игрока российского футбола, снизилось до 17%. Самым известным российским футболистом стал нападающий «Акрона» Артём Дзюба.