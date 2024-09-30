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Татьяна Тарасова: в России футбола просто нет

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о падении интереса к футболу в России. Об этом сообщает Metaratings.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Софья Сандурская/ТАСС

Согласно результатам последнего исследования ВЦИОМ, доля россиян, равнодушных к футболу, с 2005 по 2024 год выросла с 43% до 77%.

«Ничего удивительного в этих цифрах ВЦИОМ нет. Я принадлежу к большей части населения нашей страны, которая равнодушна к футболу. В России футбола просто нет», — сказала Тарасова.

По результатам опроса количество граждан, которые могут назвать действующего игрока российского футбола, снизилось до 17%. Самым известным российским футболистом стал нападающий «Акрона» Артём Дзюба.