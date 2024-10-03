«Атланта» с Миранчуком почти лишилась шансов на выход в плей-офф

Единственный мяч у хозяев забил мексиканский нападающий Даниэль Риос (45+3'). У гостей дублем отметился венесуэльский форвард Хосеф Мартинес (43', 76').
Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук провел на поле весь матч, но не сумел отметиться результативными действиями.
Поражение от «Монреаля» практически лишило «Атланту» шансов на выход в плей-офф. Команда занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции и за два тура до конца отстает от зоны плей-офф на три очка. «Атланта» находится в числе шести команд, которые борются за два оставшихся места в плей-офф. При этом клуб Миранчука является явным аутсайдером в этой борьбе — шансы «Атланты» на выход в следующий этап турнира составляют всего 4%.
Алексей Миранчук официально стал игроком «Атланты Юнайтед» 30 июля. Американский клуб заплатил «Аталанте» за россиянина рекордные 15 млн евро. Ранее ни один клуб МЛС не покупал футболистов за такие деньги. Всего Миранчук провел в МЛС семь матчей, в которых забил два мяча. После переезда 28-летнего россиянина в США «Атланта» сумела выиграть лишь одну игру.
В воскресенье, 6 октября, «Атланта Юнайтед» проведет заключительный домашний матч регулярного чемпионата МЛС и сыграет с «Нью-Йорк Ред Буллс».