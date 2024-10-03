«Атланта» с Миранчуком почти лишилась шансов на выход в плей-офф

Поражение от «Монреаля» практически лишило «Атланту» шансов на выход в плей-офф. Команда занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции и за два тура до конца отстает от зоны плей-офф на три очка. «Атланта» находится в числе шести команд, которые борются за два оставшихся места в плей-офф. При этом клуб Миранчука является явным аутсайдером в этой борьбе — шансы «Атланты» на выход в следующий этап турнира составляют всего 4%.