Литва получила техническое поражение за отказ играть с Беларусью

Ранее стало известно, что сборная Литвы отказалась играть с командой Беларуси в отборе чемпионата мира 2025 года по политическим причинам, об отказе объявил президент литовской федерации пляжного футбола. Матч должен был состояться 9 октября.
В сентябре играть со сборной Беларуси в ¼ финала Суперфинала Евролиги по пляжному футболу отказалась сборная Эстонии. За отказ выходить на поле эстонцам также засчитали техническое поражение.
Сборная Беларуси по пляжному футболу входит в число сильнейших команд мира. На последнем чемпионате мира, прошедшем в 2024 году в ОАЭ белорусы в четвертьфинале обыграли сборную Португалию, а в полуфинале лишь в серии послематчевых пенальти уступили итальянцам.