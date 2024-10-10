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Литва получила техническое поражение за отказ играть с Беларусью

Сборная Литвы по пляжному футболу получила техническое поражение со счетом 0:3 за отказ играть со сборной Беларуси матч отборочного турнира к чемпионату мира.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

Ранее стало известно, что сборная Литвы отказалась играть с командой Беларуси в отборе чемпионата мира 2025 года по политическим причинам, об отказе объявил президент литовской федерации пляжного футбола. Матч должен был состояться 9 октября.

В сентябре играть со сборной Беларуси в ¼ финала Суперфинала Евролиги по пляжному футболу отказалась сборная Эстонии. За отказ выходить на поле эстонцам также засчитали техническое поражение.

Сборная Беларуси по пляжному футболу входит в число сильнейших команд мира. На последнем чемпионате мира, прошедшем в 2024 году в ОАЭ белорусы в четвертьфинале обыграли сборную Португалию, а в полуфинале лишь в серии послематчевых пенальти уступили итальянцам.