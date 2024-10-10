Литва получила техническое поражение за отказ играть с Беларусью

Сборная Беларуси по пляжному футболу входит в число сильнейших команд мира. На последнем чемпионате мира, прошедшем в 2024 году в ОАЭ белорусы в четвертьфинале обыграли сборную Португалию, а в полуфинале лишь в серии послематчевых пенальти уступили итальянцам.