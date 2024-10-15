Александр Мостовой выписан из больницы после операции

В начале октября 56-летний Мостовой был экстренно госпитализирован и прооперирован в одной из московских клиник.
«Меня выписали из больницы после операции. Все в порядке», — приводит слова Мостового ТАСС.
Также Мостовой рассказал, что скоро пройдет плановый осмотр.
«Сейчас нужно неделю-полторы провести в спокойном режиме, потом приехать в больницу, посмотреть что и как, потому что камни еще есть, главное, чтобы они не двинулись. Поэтому где-то через полторы недели снова приеду в больницу на плановый осмотр. Ощущения нормальные, но немного странно, потому что, с одной стороны, хорошо, а с другой — не дай бог опять как-то полезет. Все, кто сталкивался с подобным, знают, что это очень страшные боли. В больнице как-то под наблюдением, заболело — тебе сделали укол, а дома-то по-другому, не хотелось бы так застать», — добавил Мостовой.
Александр Мостовой провел 65 матчей за сборные СССР, СНГ и России, в которых забил 13 мячей. На клубном уровне он выступал за «Красную Пресню», московский «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбург», «Сельту» и «Алавес». В 2005 году Мостовой завершил игровую карьеру.
В августе 2023 года Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию. В ближайшее время он должен пройти стажировку в «Спартаке».