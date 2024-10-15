Александр Мостовой выписан из больницы после операции

«Сейчас нужно неделю-полторы провести в спокойном режиме, потом приехать в больницу, посмотреть что и как, потому что камни еще есть, главное, чтобы они не двинулись. Поэтому где-то через полторы недели снова приеду в больницу на плановый осмотр. Ощущения нормальные, но немного странно, потому что, с одной стороны, хорошо, а с другой — не дай бог опять как-то полезет. Все, кто сталкивался с подобным, знают, что это очень страшные боли. В больнице как-то под наблюдением, заболело — тебе сделали укол, а дома-то по-другому, не хотелось бы так застать», — добавил Мостовой.