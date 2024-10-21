Игрок «Сьона»: Обсуждали с Миранчуком русские холода и Смородскую

«Мы обсуждали с Антоном “Локомотив”. Я спросил, есть в ли в клубе Ольга Смородская. Антон сказал, что ее уже нет в клубе. Не знаю, помнит ли Миранчук мои матчи за “Локомотив”. Надо было спросить его об этом. Еще мы говорили о холоде. Я пошутил, что ему понравится зима в Швейцарии», — заявил Циглер в интервью Blick.