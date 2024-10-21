Игрок «Сьона»: Обсуждали с Миранчуком русские холода и Смородскую

Швейцарец Циглер выступал за московский «Локомотив» в 2012 году, Миранчук играл за железнодорожников с 2013-го по 2024 год.
«Мы обсуждали с Антоном “Локомотив”. Я спросил, есть в ли в клубе Ольга Смородская. Антон сказал, что ее уже нет в клубе. Не знаю, помнит ли Миранчук мои матчи за “Локомотив”. Надо было спросить его об этом. Еще мы говорили о холоде. Я пошутил, что ему понравится зима в Швейцарии», — заявил Циглер в интервью Blick.
Также Рето поделился мнением о российском новичке клуба.
«Антон имеет качества, чтобы играть в большом чемпионате. Без сомнений. Он немного отстает от великих футболистов в физическом плане. Но Антон может сделать отличную карьеру за пределами Швейцарии. Он привносит нечто большее в нашу игру, это очевидно. Антон — технический феномен, который идеально воплощает позицию десятки», — добавил швейцарец.
29-летний Миранчук провел 4 официальных матча за «Сьон», не отметившись результативными действиями. Ближайший матч «Сьон» сыграет дома против «Санкт-Галлена» в воскресенье, 27 октября.
В начале сентября Антон Миранчук подписал контракт со «Сьоном» до 30 июня 2026 года. 1 июля он покинул московский «Локомотив», воспитанником которого является. Футболист дебютировал за столичную команду в 2013 году. Всего он провел за клуб 217 матчей, в которых забил 51 мяч и отдал 34 голевые передачи. Миранчук в составе «Локомотива» выиграл чемпионат и Суперкубок страны и трижды — Кубок России. За сборную России он сыграл 29 матчей и отметился семью голами.