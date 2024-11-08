Глава федерации футбола Перу арестован за создание ОПГ «Галактикос»

По информации источника, Лосано обвиняется в незаконном обогащении в ущерб государству, злоупотреблении служебным положением и отмывании денег при перепродаже билетов на матчи сборной Перу. Сообщается, что всего по делу Лосано арестовано девять человек и ещё четыре фигуранта находятся в розыске. Лосано и другим участникам процесса может грозить до 20 лет тюремного заключения.