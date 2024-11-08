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Глава федерации футбола Перу арестован за создание ОПГ «Галактикос»

Агустину Лосано грозит до 20 лет тюрьмы.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Martín Fonseca/Eurasia Sport Images/Getty Images

Президент федерации футбола Перу арестован за создание преступной группировки. Агустина Лосано обвиняют в руководстве преступной группировкой «Галактикос», в которую входят и другие руководители федерации.

По данным Infobae, на базе сборной Перу в Ла-Видене прошел обыск и пока неизвестно, сможет ли команда в ноябре продолжить готовиться там к матчам квалификации на ЧМ-2026. Сборной предстоит сыграть с Чили и Аргентиной.

По информации источника, Лосано обвиняется в незаконном обогащении в ущерб государству, злоупотреблении служебным положением и отмывании денег при перепродаже билетов на матчи сборной Перу. Сообщается, что всего по делу Лосано арестовано девять человек и ещё четыре фигуранта находятся в розыске. Лосано и другим участникам процесса может грозить до 20 лет тюремного заключения.