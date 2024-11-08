Жозе Моуринью наказали после матча с «Трабзонспором»

Португальский специалист дисквалифицирован по итогам матча 11-го тура чемпионата Турции с «Трабзонспором» (3:2). Главный тренер стамбульского клуба раскритиковал судейство, а также заявил, что не приехал бы в Турцию, если бы знал, что там происходит.
Моуринью получил дисквалификацию на один матч за неуважение к фанатам, сопернику и критику судейства. Также он был оштрафован на 958 тысяч лир (25,5 тысяч евро).
«Заявления Моуринью являются неспортивными, противоречат спортивному мастерству, спортивной этике или пониманию честной игры, наносят ущерб репутации TFF, направлены на снижение ценности турецкого футбола, а также затмевают или дискредитируют беспристрастность судей и других должностных лиц соревнований», — говорится в заявлении Федерации футбола Турции.
После 10 сыгранных матчей чемпионата Турции сезона-2024/25 подопечные Жозе Моуринью, набрав 23 очка, занимают третье место в турнирной таблице, на 5 баллов отставая от лидирующего «Галатасарая».
Жозе Моуринью в июне занял пост главного тренера «Фенербахче». Последним местом работы Моуриньо была «Рома», из которой он был уволен в январе 2024 года. Ранее Моуринью работал главным тренером в «Порту», «Челси», «Интере», мадридском «Реале», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме». На его счету 26 выигранных титулов, в том числе две победы в Лиге чемпионов и по одной — в Лиге Европы и Лиге конференций. Жозе Моуринью является единственным тренером, которому удалось выиграть все три еврокубковых турнира.