«Мы сломаем интернет». Роналду анонсировал новое видео

39-летний нападающий опубликовал на видеохостинге двухминутный ролик, в котором он вел диалог с бывшим партнером по «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинандом. На вопрос англичанина о том, кто станет новым гостем его канала, Роналду ответил, что это очень известная личность.
«Мы сломаем интернет», — добавил португалец.
В сети распространяются слухи, что гостем канала Роналду станет MrBeast — самый популярной блогер на YouTube. На данный момент на его канал подписано 331 млн подписчиков. Ранее Роналду заявил, что в ближайшие два года попытается обойти MrBeast по числу подписчиков на YouTube.
21 августа Роналду завел свой канал на YouTube под названием UR · Cristiano, который стал самым быстрорастущим в истории видеохостинга. Португалец набрал первый миллион подписчиков за полтора часа, а за первые сутки на его канал подписались около 20 млн человек.
На данный момент на YouTube-канал Роналду подписаны 67 млн человек. Его канал занимает 39-е место по числу аудитории.