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«Мы сломаем интернет». Роналду анонсировал новое видео

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду анонсировал новое видео на своем YouTube-канале.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

39-летний нападающий опубликовал на видеохостинге двухминутный ролик, в котором он вел диалог с бывшим партнером по «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинандом. На вопрос англичанина о том, кто станет новым гостем его канала, Роналду ответил, что это очень известная личность.

«Мы сломаем интернет», — добавил португалец.

В сети распространяются слухи, что гостем канала Роналду станет MrBeast — самый популярной блогер на YouTube. На данный момент на его канал подписано 331 млн подписчиков. Ранее Роналду заявил, что в ближайшие два года попытается обойти MrBeast по числу подписчиков на YouTube.

21 августа Роналду завел свой канал на YouTube под названием UR · Cristiano, который стал самым быстрорастущим в истории видеохостинга. Португалец набрал первый миллион подписчиков за полтора часа, а за первые сутки на его канал подписались около 20 млн человек.

На данный момент на YouTube-канал Роналду подписаны 67 млн человек. Его канал занимает 39-е место по числу аудитории.

Аль-Наср