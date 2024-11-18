«Мы сломаем интернет». Роналду анонсировал новое видео

39-летний нападающий опубликовал на видеохостинге двухминутный ролик, в котором он вел диалог с бывшим партнером по «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинандом. На вопрос англичанина о том, кто станет новым гостем его канала, Роналду ответил, что это очень известная личность.