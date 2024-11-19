УЕФА переведет России 7,6 миллиона евро солидарных выплат

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) переведет Российскому футбольному союзу для распределения среди клубов 7,6 миллиона евро в рамках солидарных выплат на развитие юношеского футбола по итогам прошлого и нынешнего еврокубковых сезонов.
Как сообщает РИА Новости, России полагается выплата в 3,381 миллиона евро как стране, чьи клубы не выступали на групповой стадии Лиги чемпионов в сезоне-2023/24. В нынешнем сезоне такая выплата составит 4,224 миллиона евро. Выплаты за оба сезона должны быть проведены до конца сезона-2024/25.
Наибольшую сумму солидарных выплат получили топ-5 лиг Европы — Германия, Италия, Англия, Франция и Испания. Каждой из лиг будет перечислено по 8,5 миллиона евро за сезон-2023/24, а также по 10 миллионов за нынешний.
Солидарные выплаты предназначены для поддержания конкурентного баланса в высших дивизионах европейских лиг, где некоторые клубы получают дополнительные доходы за счет участия в еврокубках.
Ранее стало известно, что сборную России по футболу не допустят до жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2026.