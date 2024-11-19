Трентон
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

УЕФА переведет России 7,6 миллиона евро солидарных выплат

Речь идет о выплатах за два последних еврокубковых сезона.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) переведет Российскому футбольному союзу для распределения среди клубов 7,6 миллиона евро в рамках солидарных выплат на развитие юношеского футбола по итогам прошлого и нынешнего еврокубковых сезонов.

Как сообщает РИА Новости, России полагается выплата в 3,381 миллиона евро как стране, чьи клубы не выступали на групповой стадии Лиги чемпионов в сезоне-2023/24. В нынешнем сезоне такая выплата составит 4,224 миллиона евро. Выплаты за оба сезона должны быть проведены до конца сезона-2024/25.

Наибольшую сумму солидарных выплат получили топ-5 лиг Европы — Германия, Италия, Англия, Франция и Испания. Каждой из лиг будет перечислено по 8,5 миллиона евро за сезон-2023/24, а также по 10 миллионов за нынешний.

Солидарные выплаты предназначены для поддержания конкурентного баланса в высших дивизионах европейских лиг, где некоторые клубы получают дополнительные доходы за счет участия в еврокубках.

Ранее стало известно, что сборную России по футболу не допустят до жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2026.