УЕФА переведет России 7,6 миллиона евро солидарных выплат

Как сообщает РИА Новости, России полагается выплата в 3,381 миллиона евро как стране, чьи клубы не выступали на групповой стадии Лиги чемпионов в сезоне-2023/24. В нынешнем сезоне такая выплата составит 4,224 миллиона евро. Выплаты за оба сезона должны быть проведены до конца сезона-2024/25.