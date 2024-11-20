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Вадим Евсеев провел первую тренировку после нападения

На экс-игрока сборной России, а ныне — главного тренера «Ленинградца» 17 ноября в Астрахани было совершено ножевое нападение.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Кубань"

Как заявил руководитель пресс-службы команды Георгий Начкепия, главный тренер футбольного клуба «Ленинградец» Вадим Евсеев вернулся к рабочим обязанностям.

После матча «Ленинградца» в первенстве Второй лиги в Астрахани против местного «Волгаря» на Евсеева и его ассистента Шмарко напали двое неизвестных с холодным оружием и перцовым баллончиком.

«На данный момент с Вадимом Евсеевым все в порядке, он проводит тренировку. Впереди процесс восстановления после ожога слизистой, он продолжит лечение согласно рекомендациям врачей. Александр Шмарко находится дома, ему также предстоит процесс лечения, а затем снятие швов», — приводит слова Начкепии РИА Новости.

18 ноября полиция задержала двух жителей Астраханской области, подозреваемых в нападении на представителей футбольного клуба. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Нападавшим грозит до семи лет тюрьмы.

Евсеев возглавил «Ленинградец» в сентябре этого года. Под его руководством клуб провел восемь матчей, в которых одержал три победы и пять раз сыграл вничью. «Ленинградец» сыграл вничью с астраханским «Волгарем» (1:1) в матче заключительного 18-го тура Второй лиги. Клуб финишировал на третьем месте в турнирной таблице дивизиона A группы «Золото» Второй лиги, отстав от лидирующего «Челябинска» на семь очков.