Вадим Евсеев провел первую тренировку после нападения

Евсеев возглавил «Ленинградец» в сентябре этого года. Под его руководством клуб провел восемь матчей, в которых одержал три победы и пять раз сыграл вничью. «Ленинградец» сыграл вничью с астраханским «Волгарем» (1:1) в матче заключительного 18-го тура Второй лиги. Клуб финишировал на третьем месте в турнирной таблице дивизиона A группы «Золото» Второй лиги, отстав от лидирующего «Челябинска» на семь очков.