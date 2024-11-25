Березуцкий покинул «Шанхай» и возглавил азербайджанский клуб

Во время игровой карьеры Василий вместе с братом-близнецом Алексеем выступал на позиции центрального защитника за два клуба «Торпедо-ЗиЛ» и ЦСКА. В составе армейцев Березуцкий провел 531 матч, в которых забил 14 мячей и сделал 19 результативных передач. Вместе с командой он стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России, шестикратным обладателем Суперкубка России, а также обладателем Кубка УЕФА в 2005 году.