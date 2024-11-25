Березуцкий покинул «Шанхай» и возглавил азербайджанский клуб

Это будет первой работой Василия в качестве главного тренера. Ранее Березуцкий работал помощником Леонида Слуцкого в китайском «Шанхай Шэньхуа». Он также входил в тренерские штабы голландского «Витесса», ЦСКА и «Краснодара».
Во время игровой карьеры Василий вместе с братом-близнецом Алексеем выступал на позиции центрального защитника за два клуба «Торпедо-ЗиЛ» и ЦСКА. В составе армейцев Березуцкий провел 531 матч, в которых забил 14 мячей и сделал 19 результативных передач. Вместе с командой он стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России, шестикратным обладателем Суперкубка России, а также обладателем Кубка УЕФА в 2005 году.
Василий Березуцкий — один из пять футболистов, проведших более 100 матчей за сборную России. В активе защитника 101 матч и 5 голов за национальную команду. По числу матчей за сборную Василий уступает лишь Юрию Жиркову, Виктору Онопко, Игорю Акинфееву и Сергею Игнашевичу.
Контракт с азербайджанской командой заключен на 2,5 года. После 14 туров «Сабах» занимает 5-е место в таблице чемпионата Азербайджана, имея 19 очков в активе. Безвыигрышная серия команды длится семь матчей, поэтому хорватский специалист Крунослав Рендулич был отправлен в отставку.
Ранее «Сабах» возглавлял другой российский специалист — нынешний главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев. Под его руководством «Сабах» завоевал серебряные медали чемпионата Азербайджана в 2023 году. Данный результат стал лучшим в истории клуба.