Около 100 человек погибли на футбольном матче в Гвинее

Трагедия произошла в Нзерекоре — втором по величине городе страны, где проходил футбольный турнир в честь гвинейского лидера Мамади Думбуя. Сообщается, что причиной беспорядков стала реакция трибун на спорное решение арбитра в финальном матче турнира. Массовая драка началась после того, как судья показал красную карточку и назначил пенальти в ворота одной из команд.