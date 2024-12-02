Около 100 человек погибли на футбольном матче в Гвинее

Трагедия произошла в Нзерекоре — втором по величине городе страны, где проходил футбольный турнир в честь гвинейского лидера Мамади Думбуя. Сообщается, что причиной беспорядков стала реакция трибун на спорное решение арбитра в финальном матче турнира. Массовая драка началась после того, как судья показал красную карточку и назначил пенальти в ворота одной из команд.
Полиция попыталась погасить столкновения болельщиков, применив слезоточивый газ. Фанаты в панике бросились бежать со стадиона, что привело к давке у выходов. Многие болельщики погибли от удушья или от падений со стен стадиона, пытаясь выбраться на улицу.
Официальное число жертв пока не сообщается, но, по словам одного из врачей, количество жертв превышает 100 человек.
«В больнице тела выстроены в ряд, насколько хватает глаз. Другие лежат на полу в коридорах. Морг переполнен», — сообщил он.
Сообщается, что беспорядки перекинулись на улицы Нзерекора, где разгневанная толпа устроила погромы и подожгла здание местного полицейского участка.