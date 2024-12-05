Спортсмены-преступники: от наркотиков до убийств

В какой момент спортсмены поворачивают «не туда» или, как говорится, «входят не в ту дверь»? Как это сказывается на их карьере? Где сейчас падшие кумиры? Попробуем разобраться в этой подборке.
Убил маму. Вратарь СКА-1946 Максим Соколов
Этот случай в 2019 году взбудоражил всю хоккейную общественность. Старший сын экс-вратаря сборной России Максима Соколова, которого тоже зовут Максим, был обвинен в убийстве матери в их семейном доме.
В день случившегося 18-летнего Максима, вратаря СКА-1946, с тяжелыми травмами нашли дома рядом с трупом его же матери.
Дело оказалось гораздо более запутанным, чем можно представить на первый взгляд. Дома в момент убийства находился и младший сын Соколовых, в ходе разбирательств подозрения падали на обоих парней, но позже выяснилось, что именно Максим нанес своей маме 33 удара ножом в область груди и шеи. После этого он отправился в комнату к брату, угрожая ему орудием убийства, но тот выбежал на улицу. Максим вернулся на место преступления и попытался совершить суицид, начав резать себя.
Следствие постановило, что Максим Соколов-младший имеет тяжелые психические расстройства, поэтому его направили в психиатрическую лечебницу, где он находится по сей день.
Простили и отправили на Олимпиаду-2024. Волейболист-педофил Стивен ван де Вельде
Олимпиада в Париже в 2024 году стала синонимом скандала. Случай с волейболистом Стивеном ван де Вельде — тому подтверждение. Нидерландец отправился на соревнования без всяких препятствий, несмотря на то, что в 2016 году был осужден за изнасилование 12-летней девочки.
Как известно, 21-летний Стивен познакомился в интернете с подростком и внушил, что безумно в нее влюблен. Он отправился в Англию, где жила девочка, под предлогом долгожданной встречи двух интернет-влюбленных. Дождавшись, пока родителей не будет дома, напоил ее и изнасиловал.
В английской тюрьме он провел 12 месяцев, а затем был депортирован в родные Нидерланды. И там волейболист быстро вышел на свободу за примерное поведение.
По словам самого Вельде, он осознал вину и считает случившееся самой большой ошибкой в жизни, поэтому Федерация волейбола Нидерландов и МОК закрыли глаза на этот факт его биографии и отправили Стивена на соревнования. Экс-глава МОК Томас Бах в ответ на вопросы о волейболисте ответил: «Я не хочу лезть вы его личную жизнь».
Однако говорить о возрождении карьеры спортсмена и поездке на столь крупные соревнования после обвинения в педофилии — ужасно и небезопасно. Общественное порицание и должное наказание за содеянное обошло Вельде стороной, зато принесло ему шанс «начать все заново».
Спилась после триумфа. Фигуристка Оксана Баюл
Украинская спортсменка Оксана Баюл прогремела на весь мир, став олимпийской чемпионкой в одиночном женском фигурном катании в 1994 году. Такого исхода не ожидали все — даже организаторы Игр. Новая звезда загорелась быстро и также быстро погасла.
Карьеру Баюл очень скоро убил алкоголь. Когда Оксана выиграла на Олимпиаде, ей посоветовали уехать в США и стать профессионалом, многие пророчили ей блестящую карьеру и по началу так и было. За океаном фигуристка обрела популярность и деньги, а бонусом еще и алкогольную зависимость из-за которой дошла до роковой аварии.
Все изменил 1997 год. В 19 лет Баюл, сев за руль нетрезвой, попала в страшную аварию: ее «Мерседес» вылетел с дороги и врезался в дерево. Оксана отделалась лишь переломом нескольких ребер. После этого она проходила курс лечения, пыталась вернуться в большой спорт и заполучить былую популярность, но общественность не простила таких огрехов.
Убил возлюбленную в День Святого Валентина. Запутанная история легкоатлета Писториуса
Шестикратный победитель Паралимпиады Оскар Писториус стал первым легкоатлетом, который принял участие в Олимпийских играх вместе с остальными атлетами.
Фамилия Писториуса — было олицетворением стремления и надежды, ведь в 11 месяцев мальчику ампутировали ноги, но он всю жизнь занимался спортом.
А чуть позже фамилия Писториуса уже красовалась на уголовном деле и стала олицетворением жестокости и хладнокровия. От былого шика не осталось и следа, когда Оскар убил свою возлюбленную, приняв ее за грабителя.
Это произошло 14 февраля 2013 года. Под утро Писториуса в спортзале обнаружила полиция, которую он сам и вызвал. Вся одежда его была в крови, а на первом этаже особняка лежала мертвая девушка с тремя пулевыми ранениями — модель ЮАР Рева Стенкамп и по совместительству возлюбленная Оскара.
Рыдающий спортсмен сообщил полиции, что произошла чудовищная ошибка. Интересно, какая?
Оскар рассказал, что среди ночи принял девушку за грабителя. Он проснулся от шуршания в ванной комнате и направился туда с пистолетом, зная, что в Претории (ЮАР) высокий уровень преступности. Выстрелы он произвел через закрытую дверь кабинки, поэтому увидел, что стрелял в возлюбленную, якобы, только после случившегося.
Однако многие вещи в этом деле говорят об обратном. В комнате Оскара были открыты окна. Почему? Он ведь так боялся грабителей. Что делала девушка в ванной комнате ночью одетая и с телефоном в руках? Спортсмен, зная, что находится без протезов в уязвимом положении, пошел стрелять в «грабителя» даже не надев их. Как это можно объяснить?
Да и соседи Писториуса подтвердили, что незадолго до выстрелов слышали, как пара ссорится.
Следствие длилось пять долгих лет. Точку удалось поставить только в 2017-м. Оскара обвинил в преднамеренном убийстве и отправили за решетку. В тюрьме ему пришлось не сладко — его били. А в 2024-м он вышел на свободу по УДО.
Нос в белом порошке. Футболист Диего Марадона
Преступление Диего Марадоны по сравнению с тем, что мы видели раньше, может показаться детским лепетом. Но Марадона действительно пустил свою карьеру по ветру, когда увлекся драками, алкоголем и наркотикам.
В 1991 году спортсмена арестовали за хранение кокаина, но он провел в СИЗО всего 4 дня, выйдя под крупный залог. Позже Диего Марадона получил условный срок. 4 года спустя футболист снова предстал перед судом — за нападение на людей. Марадона решил разогнать папарацци у своего дома с помощью… пневматического ружья..
Диего Марадона умер 25 ноября 2020 г. из-за острого отека легких, вызванного хронической сердечной недостаточностью.