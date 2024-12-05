Спортсмены-преступники: от наркотиков до убийств

Дело оказалось гораздо более запутанным, чем можно представить на первый взгляд. Дома в момент убийства находился и младший сын Соколовых, в ходе разбирательств подозрения падали на обоих парней, но позже выяснилось, что именно Максим нанес своей маме 33 удара ножом в область груди и шеи. После этого он отправился в комнату к брату, угрожая ему орудием убийства, но тот выбежал на улицу. Максим вернулся на место преступления и попытался совершить суицид, начав резать себя.