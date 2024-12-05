Чемпион Эквадора провел три дня в плену

Как сообщает газета El Comercio, защитник футбольного клуба «Дельфин» Педро Перласа три дня пробыл в плену после похищения.
Нападение на футболиста произошло 1 декабря в городе Эсмеральдас на северо-западе страны. По информации источника, похитители направили на Перласу оружие, схватили и затолкали в машину с тонированными стеклами. Помимо футболиста, был похищен его знакомый, технический директор другой команды Хуан Моралес. Спецподразделения полиции обнаружили обоих в сельской местности в той же провинции и передали родственникам.
33-летний Перласа выступает за «Дельфин» с июля этого года. Также он играл за эквадорские «Кито», «Аукас», «Индепендьенте» и «Барселону» из Гуаякиля. Вместе с «Аукасом» (2022) и «Дельфином» (2019) он выигрывал чемпионат Эквадора. Также на его счету победа в Суперкубке страны в составе «Кито» (2019/20). В составе сборной Эквадора защитник провел три матча, в которых отметился одной результативной передачей.