Чемпион Эквадора провел три дня в плену

33-летний Перласа выступает за «Дельфин» с июля этого года. Также он играл за эквадорские «Кито», «Аукас», «Индепендьенте» и «Барселону» из Гуаякиля. Вместе с «Аукасом» (2022) и «Дельфином» (2019) он выигрывал чемпионат Эквадора. Также на его счету победа в Суперкубке страны в составе «Кито» (2019/20). В составе сборной Эквадора защитник провел три матча, в которых отметился одной результативной передачей.