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Чемпион Эквадора провел три дня в плену

Бывший футболист сборной Эквадора Педро Перласа и его знакомый подверглись вооруженному нападению и провели в плену три дня.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Agustin Marcarian-Pool/Getty Images

Как сообщает газета El Comercio, защитник футбольного клуба «Дельфин» Педро Перласа три дня пробыл в плену после похищения.

Нападение на футболиста произошло 1 декабря в городе Эсмеральдас на северо-западе страны. По информации источника, похитители направили на Перласу оружие, схватили и затолкали в машину с тонированными стеклами. Помимо футболиста, был похищен его знакомый, технический директор другой команды Хуан Моралес. Спецподразделения полиции обнаружили обоих в сельской местности в той же провинции и передали родственникам.

33-летний Перласа выступает за «Дельфин» с июля этого года. Также он играл за эквадорские «Кито», «Аукас», «Индепендьенте» и «Барселону» из Гуаякиля. Вместе с «Аукасом» (2022) и «Дельфином» (2019) он выигрывал чемпионат Эквадора. Также на его счету победа в Суперкубке страны в составе «Кито» (2019/20). В составе сборной Эквадора защитник провел три матча, в которых отметился одной результативной передачей.