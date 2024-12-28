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Роналду: через месяц мне будет 40 и я не намерен останавливаться

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил о намерении выиграть еще один трофей с национальной командой. Об этом сообщает Record.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Накануне Роналду был признан лучшим игроком года на Ближнем Востоке на ежегодной церемонии вручения наград Globe Soccer Awards в Дубае.

«Через месяц мне исполнится 40, и можете быть уверены: я не остановлюсь. Почему? Потому что я хочу выигрывать трофеи, становиться чемпионом и забивать голы. Я все еще хочу вновь выиграть что-нибудь со сборной. Спасибо всем огромное за вашу поддержку», — сказал Роналду после вручения награды.

Роналду является мировым рекордсменом по количеству матчей и забитых мячей за национальную команду. На данный момент на его счету 135 мячей в 215 матчах за сборную Португалии. В составе национальной команды Роналду становился победителем Евро-2016 и Лиги наций-2018/19.

В марте сборная Португалии проведет два четвертьфинальных матча с командой Дании в Лиги наций. Финал турнира пройдет 8 июня. В сентябре португальцы начнут отборочный цикл ЧМ-2026. Если Португалия сможет пройти Данию в Лиге наций, то их соперниками в отборе будут Венгрия, Ирландия и Армения. В противном случае португальцы будут играть с Грецией, Шотландией и Беларусью.

5 февраля Роналду исполнится 40 лет.

Португалия
Аль-Наср