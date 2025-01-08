Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кокорин забил плечом в матче чемпионата Кипра: видео

33-летний российский нападающий «Ариса» отличился в игре с «Аполлоном».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Александр Кокорин открыл счет на 10-й минуте. замкнув навес от Михлали Маямбелы. Этот гол стал для российского нападающего шестым в нынешнем сезоне. На 54-й минуте Гиоргос Малеккидес из «Аполлона» сравнял счет.

После 17 матчей «Арис» заработал 40 очков и расположился на второй строчке турнирной таблицы, уступая три очка лидирующему «Пафосу». 11 января состоится матч двух лидеров чемпионата Кипра.

Кокорин выступает за команду из Лимассола с августа 2022 года. В первый сезон россиянин помог завоевать первый в истории клуба титул чемпиона Кипра, а сам нападающий был признан лучшим игроком сезона-2022/2023. Александр провел за «Арис» 76 матчей во всех турнирах, в которых забил 29 мячей и сделал 11 результативных передач.