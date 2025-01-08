Кокорин забил плечом в матче чемпионата Кипра: видео

Кокорин выступает за команду из Лимассола с августа 2022 года. В первый сезон россиянин помог завоевать первый в истории клуба титул чемпиона Кипра, а сам нападающий был признан лучшим игроком сезона-2022/2023. Александр провел за «Арис» 76 матчей во всех турнирах, в которых забил 29 мячей и сделал 11 результативных передач.