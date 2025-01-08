Кокорин забил плечом в матче чемпионата Кипра: видео

Александр Кокорин открыл счет на 10-й минуте. замкнув навес от Михлали Маямбелы. Этот гол стал для российского нападающего шестым в нынешнем сезоне. На 54-й минуте Гиоргос Малеккидес из «Аполлона» сравнял счет.
После 17 матчей «Арис» заработал 40 очков и расположился на второй строчке турнирной таблицы, уступая три очка лидирующему «Пафосу». 11 января состоится матч двух лидеров чемпионата Кипра.
Кокорин выступает за команду из Лимассола с августа 2022 года. В первый сезон россиянин помог завоевать первый в истории клуба титул чемпиона Кипра, а сам нападающий был признан лучшим игроком сезона-2022/2023. Александр провел за «Арис» 76 матчей во всех турнирах, в которых забил 29 мячей и сделал 11 результативных передач.