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Польская футболистка «Зенита» рассказала об угрозах убийства

Габриэла Гживиньска рассказала, как восприняли на родине ее переход в российский клуб.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

28-летняя футболистка присоединилась к составу петербургского клуба в начале 2021 года, когда состоялся ее переход из польского «Медика». Вместе с «Зенитом» Габриэла Гживиньска стала трехкратной чемпионкой России, а в минувшем сезоне с 18 мячами завоевала звание лучшего бомбардиры чемпионата страны.

«Когда я тольĸо перешла в “Зенит”, в Польше восприняли нормально. Не встретила ни одного негативного мнения. А потом все как с цепи сорвались: про меня говорили гадости на телевидении, в прессе, в ĸомментариях писали нецензурные слова, которые я даже не хочу произносить. Писали: “Не приезжай в Польшу — мы тебя убьем”, — приводит слова Габриэлы Sport24.

С 2022 года Габриэла Гживиньска перестала вызываться в сборную Польши. В ее активе 55 матчей и 2 гола за национальную команду.

Женская футбольная команда «Зенит» была основана в 2010 году. Последние три года именно сине-бело-голубые становились чемпионами страны, причем до 2022 года в копилке команды не было ни одного национального титула. Чаще всего — 6 раз — в национальном первенстве побеждала пермская команда «Звезда-2005».