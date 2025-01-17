«Когда я тольĸо перешла в “Зенит”, в Польше восприняли нормально. Не встретила ни одного негативного мнения. А потом все как с цепи сорвались: про меня говорили гадости на телевидении, в прессе, в ĸомментариях писали нецензурные слова, которые я даже не хочу произносить. Писали: “Не приезжай в Польшу — мы тебя убьем”, — приводит слова Габриэлы Sport24.