Мостовой рассказал, почему не состоялась его стажировка в «Спартаке»

«Со “Спартаком” вот какая история. Мы договорились, что пройду стажировку со Станковичем. Через неделю попадаю в больницу. Остается лежать дней пять, звонок: “Александр, “Спартак” не может принять вас на стажировку”. Представляешь? Я всю жизнь только про “Спартак”, никуда не соглашался. Ну, не могут так не могут.
Объяснения не было. Я издалека спросил — сказали, что в “Спартаке” кому-то не понравилось какое-то мое интервью. Ну, хорошо. Спасибо, не надо. И слава богу. Обрадовался, спокойно долежал неделю в больнице под наблюдением врачей.
Потом начал связываться с ребятами из других клубов, мне все говорили: “Мы вас ждем, приезжайте”. В академии “Динамо” работает мой друг Ролан Гусев. Говорю: “Спроси у Марцела Лички”. Мне сразу перезвонили: “Он с удовольствием. Приезжай”.
Я съездил на стажировку, они меня пригласили на игру. Потом еще на одну сходил. Отлично провел время. Стажировка длилась 10 дней», — сказал Мостовой.
В августе 2023 года Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС. Осенью прошлого года у него была запланирована стажировка в «Спартаке», которая была отменена по инициативе красно-белых.
По мнению Мостового, его стажировку в «Спартаке» могли отменить из-за слов о главном тренере красно-белых Деяне Станковиче. В сентябре 2024 года в интервью на шоу «На два слова» Мостовой заявил, что он ничем не хуже, чем новый главный тренер команды Деян Станкович.
«Может, это и повлияло на стажировку. Вы же, журналисты, понимаете, что некоторые фразы могут изменить структуру интервью. Можешь говорить, говорить, а потом заголовок: Мостовой сказал, что “Спартак” ни о чем. Да я же не говорил такого! Сказал, что “Спартак” на такой-то минуте сыграл неправильно», — добавил Мостовой.
Александр Мостовой провел 65 матчей за сборные СССР, СНГ и России, в которых забил 13 мячей. На клубном уровне он выступал за «Красную Пресню», «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбург», «Сельту» и «Алавес». В 2005 году Мостовой завершил игровую карьеру.