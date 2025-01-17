Мостовой рассказал, почему не состоялась его стажировка в «Спартаке»

«Со “Спартаком” вот какая история. Мы договорились, что пройду стажировку со Станковичем. Через неделю попадаю в больницу. Остается лежать дней пять, звонок: “Александр, “Спартак” не может принять вас на стажировку”. Представляешь? Я всю жизнь только про “Спартак”, никуда не соглашался. Ну, не могут так не могут.



Объяснения не было. Я издалека спросил — сказали, что в “Спартаке” кому-то не понравилось какое-то мое интервью. Ну, хорошо. Спасибо, не надо. И слава богу. Обрадовался, спокойно долежал неделю в больнице под наблюдением врачей.



Потом начал связываться с ребятами из других клубов, мне все говорили: “Мы вас ждем, приезжайте”. В академии “Динамо” работает мой друг Ролан Гусев. Говорю: “Спроси у Марцела Лички”. Мне сразу перезвонили: “Он с удовольствием. Приезжай”.

Я съездил на стажировку, они меня пригласили на игру. Потом еще на одну сходил. Отлично провел время. Стажировка длилась 10 дней», — сказал Мостовой.