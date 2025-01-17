Мостовой: Я однозначно в тройке лучших игроков в постсоветской истории

«Есть статистика. А статистика — это прежде всего забитые мячи, количество игр и чемпионатов. У меня 180 голов — и ни одного матча в чемпионате России. И эти сравнения многим не нравятся. Потому что трудно сравнивать людей, которые долго играли в Европе, с теми, кто играл в России. И не забывай, каким был чемпионат в 90-е.



Кто еще в этой тройке? Андрюха Аршавин. Его тоже природа наградила. У нас и футбольная мысль одна и та же. Вот кого я могу послушать — как раз его. Все, что он говорит, у меня сидит в голове. Такое ощущение, что это я сказал. Поэтому мы и отличались от других футболистов.



Лет десять назад какая-то европейская компания прислала мне топ-20 игроков постсоветского пространства. На первых двух местах были Мостовой и Аршавин. Кто еще в тройке? Одного сложно назвать: Канчельскис, Колыванов, Шалимов. Карпин, Онопко», — сказал Мостовой.