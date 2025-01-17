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Мостовой: Я однозначно в тройке лучших игроков в постсоветской истории

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в интервью «Спортсу» объяснил, почему он входит в тройку лучших игроков в истории российского футбола.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

«Есть статистика. А статистика — это прежде всего забитые мячи, количество игр и чемпионатов. У меня 180 голов — и ни одного матча в чемпионате России. И эти сравнения многим не нравятся. Потому что трудно сравнивать людей, которые долго играли в Европе, с теми, кто играл в России. И не забывай, каким был чемпионат в 90-е.

Кто еще в этой тройке? Андрюха Аршавин. Его тоже природа наградила. У нас и футбольная мысль одна и та же. Вот кого я могу послушать — как раз его. Все, что он говорит, у меня сидит в голове. Такое ощущение, что это я сказал. Поэтому мы и отличались от других футболистов.

Лет десять назад какая-то европейская компания прислала мне топ-20 игроков постсоветского пространства. На первых двух местах были Мостовой и Аршавин. Кто еще в тройке? Одного сложно назвать: Канчельскис, Колыванов, Шалимов. Карпин, Онопко», — сказал Мостовой.

Александр Мостовой провел 65 матчей за сборные СССР, СНГ и России, в которых забил 13 мячей. На клубном уровне он выступал за «Красную Пресню», «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбург», «Сельту» и «Алавес». В 2005 году Мостовой завершил игровую карьеру.

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