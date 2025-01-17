«Унижаться не буду». Мостовой объяснил, почему не работает на ТВ

Когда только я перестал появляться, многие спрашивали: «Александр, ты один из наших самых великих футболистов, тебя было приятно слушать — что случилось?» Но так сложилась судьба. Я сам лезть не буду. Хотя многие, кто туда лезут, готовы спать у дверей. Один гол где-то забили и ходят рассказывают. Это неприятно. Потому что у нас не много футболистов, которые могут уверенно сказать, что здесь так, а здесь не так", — сказал Мостовой.