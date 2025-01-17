«Унижаться не буду». Мостовой объяснил, почему не работает на ТВ

До 2023 года Мостовой регулярного появлялся в качестве эксперта на российском телевидении, в частности, на телеканале «Матч ТВ».
«Я был экспертом на телевидении, когда “Матча” еще не было. Но последние два года у меня нет этой работы. По каким причинам — не знаю. Но унижаться не буду. Некрасиво, что в нашей стране к действительно выдающимся людям, которые оставили след в спорте, так относятся.
Когда только я перестал появляться, многие спрашивали: «Александр, ты один из наших самых великих футболистов, тебя было приятно слушать — что случилось?» Но так сложилась судьба. Я сам лезть не буду. Хотя многие, кто туда лезут, готовы спать у дверей. Один гол где-то забили и ходят рассказывают. Это неприятно. Потому что у нас не много футболистов, которые могут уверенно сказать, что здесь так, а здесь не так", — сказал Мостовой.
Александр Мостовой провел 65 матчей за сборные СССР, СНГ и России, в которых забил 13 мячей. На клубном уровне он выступал за «Красную Пресню», «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбург», «Сельту» и «Алавес». В 2005 году Мостовой завершил игровую карьеру.