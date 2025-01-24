Лучший бомбардир чемпионата Беларуси стал одноклубником Кокорина

Жуниор Эффаге перешел в «Арис», став одноклубником российского футболиста Александра Кокорина. Соглашение с 20-летним Эффаге рассчитан на 2,5 года.
В чемпионате Беларуси сезона 2024 года уроженец Габона провел 27 матчей и забил 17 голов, став лучшим бомбардиром чемпионата. Африканский нападающий присоединился к «Арису» на правах свободного агента, так как его контракт с футбольным клубом «Гомель» завершился по окончании сезона.
Главным тренером «Ариса» является белорусский специалист Алексей Шпилевский, ранее возглавлявший брестское «Динамо». Под руководством Шпилевского «Арис» в 2023 году впервые в своей истории завоевал титул чемпиона Кипра.
Александр Кокорин выступает за команду из Лимассола с августа 2022 года. В первый сезон россиянин помог завоевать титул чемпиона Кипра, а сам нападающий был признан лучшим игроком сезона-2022/2023. Александр провел за «Арис» 78 матчей во всех турнирах, в которых забил 29 мячей и сделал 12 результативных передач.