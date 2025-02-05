Александр Филимонов: Не Нойер придумал игру вратарей ногами

«В 41 год я научился играть левой ногой. Поставил для себя цель играть ей так же, как и правой. Сейчас я могу любой ногой отдать любую передачу на любое расстояние, для меня это не проблема. И как только я начал играть двумя ногами, я понял, сколько я потерял. Если бы я играл в “Спартаке” ещё и левой ногой, это был бы просто космос», — добавил Филимонов.