Александр Филимонов: Не Нойер придумал игру вратарей ногами

«Это не Нойер придумал, что будет играть ногами. Это была, скорее, тренерская мысль Гвардиолы, их синергия. Я не думаю, что он произвел революцию какую-то в футболе. Мне игра ногами давалась комфортно, потому что я начинал с полевого игрока. Еще в чемпионате СССР я как вратарь забил гол от ворот до ворот команде “Торпедо” (Арзамас)», — сказал Филимонов в новом выпуске «Спартак Шоу».
«В 41 год я научился играть левой ногой. Поставил для себя цель играть ей так же, как и правой. Сейчас я могу любой ногой отдать любую передачу на любое расстояние, для меня это не проблема. И как только я начал играть двумя ногами, я понял, сколько я потерял. Если бы я играл в “Спартаке” ещё и левой ногой, это был бы просто космос», — добавил Филимонов.
Филимонов выступал за «Спартак» с 1996 по 2001 год. С красно-белыми он шесть раз становился чемпионом России и один раз выигрывал кубок страны.