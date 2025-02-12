«Шанхай» Слуцкого проиграл третий матч в азиатской ЛЧ подряд

Слуцкий официально возглавил «Шанхай Шэньхуа» в январе 2024 года. На его счету две победы в Суперкубке Китая, а также серебряные медали в китайской Суперлиге. В дебютном сезоне Слуцкого «Шэньхуа» показал лучший результат в своей истории в чемпионате, набрав 77 очков.