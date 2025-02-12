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«Шанхай» Слуцкого проиграл третий матч в азиатской ЛЧ подряд

«Шанхай Шэньхуа» на выезде уступил «Йокогаме Маринос» (0:1) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов АФК.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Российский Футбольный Союз Общероссийская общественная организация

Единственный мяч на 20-й минуте забил бразильский нападающий Ян Матеус.

«Шанхай Шэньхуа» потерпел третье кряду поражение на общем этапе Лиги чемпионов АФК и опустился на десятое место в турнирной таблице. Для выхода в плей-офф команде Слуцкого в заключительном туре необходимо дома побеждать «Виссел Кобе» и надеяться на благоприятные исходы в параллельных матчах.

Благодаря победе «Йокогама Маринос» возглавила турнирную таблицу Лиги чемпионов АФК, опередив «Виссел Кобе» по дополнительным показателям. Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф. Также в следующий раунд турнира вышли «Кавасаки Фронтале» и «Кванджу».

Четыре оставшиеся путевки в плей-офф разыграют между собой шесть команд: малайзийский «Джохор», южнокорейский «Пхохан Стилерс», тайский «Бурирам Юнайтед», а также китайские «Шаньдун Тайшань», «Шанхай Порт» и «Шанхай Шеньхуа».

Слуцкий официально возглавил «Шанхай Шэньхуа» в январе 2024 года. На его счету две победы в Суперкубке Китая, а также серебряные медали в китайской Суперлиге. В дебютном сезоне Слуцкого «Шэньхуа» показал лучший результат в своей истории в чемпионате, набрав 77 очков.

Матч с «Виссел Кобе» состоится 19 февраля в Шанхае.