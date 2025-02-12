Прокуратура просит 2,5 года тюрьмы для Рубиалеса за поцелуй Эрмосо

В августе 2023 года Рубиалес попал в центр скандала, когда во время церемонии награждения женского ЧМ обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо. Позднее 47-летний функционер был вынужден уйти в отставку, а ФИФА отстранила его от футбольной деятельности на три года.