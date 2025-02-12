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Прокуратура просит 2,5 года тюрьмы для Рубиалеса за поцелуй Эрмосо

Прокуратура Испании настаивает на 2,5 годах лишения свободы для бывшего главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса. Об этом сообщаете EFE.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В августе 2023 года Рубиалес попал в центр скандала, когда во время церемонии награждения женского ЧМ обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо. Позднее 47-летний функционер был вынужден уйти в отставку, а ФИФА отстранила его от футбольной деятельности на три года.

Эрмосо подала заявление в прокуратуру, которая инициировала возбуждение уголовного дела. Ему были предъявлены два обвинения — в сексуализированном насилии и оказании давления. Судебный процесс в отношении Рубиалеса начался 3 февраля.

На суде Рубиалес заявил, что предварительно спросил у Эрмосо разрешения на поцелуй и получил от футболистки согласие. Его слова подтвердил эксперт в чтении по губам, предварительно изучивший видеоматериалы с церемонии награждения.

Также Рубиалес отметил, что поцелуй носил исключительно дружественный характер, а саму ситуацию назвал «анекдотичной», поскольку Эрмосо изменила свою версию событий через несколько дней спустя после возвращения в Испанию.