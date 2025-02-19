«Шанхай» Слуцкого вышел в плей-офф азиатской Лиги чемпионов

Накануне команда под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого дома обыграла японский «Виссел Кобе» (4:2). Для выхода в плей-офф «Шанхай Шэньхуа» нужно было дождаться результатов сегодняшних матчей — клубу Слуцкого требовалось поражение «Шаньдун Тайшань» в выездной игре с «Ульсан Хендэ» или невыигрыш «Шанхай Порт» в домашней игре против «Йокогама Маринос».
Сегодня днем «Шаньдун» объявил о том, что из-за проблем с составом не сможет выйти на матч с «Ульсаном». Матч должен был начаться в 13:00 по московскому времени.
«Из-за серьезного физического дискомфорта игроков, выявленного после оценки медицинской бригады, мы не смогли сформировать команду для участия в матче против “Ульсана”. Мы глубоко сожалеем об этом и приносим извинения организаторам, соперникам и болельщикам клуба», — сказано в заявлении китайского клуба.
Азиатская конфедерация футбола (АФК) приняла решение дисквалифицировать «Шаньдун Тайшань» и аннулировать все результаты их матчей в Лиге чемпионов. Таким образом, снятие команды позволило «Шанхай Шэньхуа» гарантировать место в топ-8 и выход в следующий раунд турнира.
Соперником «Шанхай Шэньхуа» в ⅛ финала Лиги чемпионов станет один из двух японских клубов — «Йокогама Маринос» или «Кавасаки Фронтале». Окончательное распределение команд в турнирной таблице общего этапа произойдет после матча «Шанхай Порт» — «Йокогама Маринос», который стартует в 15:00 по московскому времени.
Команда Леонида Слуцкого играла с обоими потенциальными соперниками на общем этапе турнира. В октябре «Шэньхуа» дома обыграл «Фронтале» (2:0), затем на прошлой неделе на выезде уступил «Маринос» (0:1).
Матчи ⅛ финала азиатской Лиги чемпионов пройдут 4−5 и