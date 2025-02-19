Легенда «Урала» Эрик Бикфалви продолжит карьеру на родине

Эрик Бикфалви — лучший бомбардир и третий игрок за всю историю «Урала» по количеству проведенных матчей за клуб. В составе «шмелей» нападающий дважды доходил до финала Кубка России, в обоих случаях екатеринбургский клуб проиграл московскому «Локомотиву» — в 2017 году со счетом 0:2, в 2019-м — 0:1.