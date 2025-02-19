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Легенда «Урала» Эрик Бикфалви продолжит карьеру на родине

Лучший бомбардир в истории «Урала» Эрик Бикфалви подписал контракт с румынским «Оцелулом».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Бывший капитан и нападающий екатеринбургского «Урала» Эрик Бикфалви подписал контракт с «Оцелулом», сообщает пресс‑служба румынского футбольного клуба. 37‑летний форвард был заинтересован в поиске клуба в родной стране, чтобы быть ближе к семье.

В январе «Урал» объявил о расторжении контракта с Бикфалви. Футболист выступал за команду с 2017 года, всего форвард провел 227 матчей во всех турнирах, забил 61 мяч и отдал 22 голевые передачи.

Эрик Бикфалви — лучший бомбардир и третий игрок за всю историю «Урала» по количеству проведенных матчей за клуб. В составе «шмелей» нападающий дважды доходил до финала Кубка России, в обоих случаях екатеринбургский клуб проиграл московскому «Локомотиву» — в 2017 году со счетом 0:2, в 2019-м — 0:1.

«Оцелул» занимает 12‑е место в турнирной таблице румынской Суперлиги.

Оцелул
Урал