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«Анжи» вернет Роберто Карлоса и Кокорина для участия в Медиалиге

Махачкалинский «Анжи» планирует заявить свою команду «Анжи Медиа» в Медиалигу.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AFP 2023

Для этого в планах клубного руководства есть идеи возродить часть звездного состава начала-середины 2010-х годов, когда клуб выигрывал бронзовые медали РПЛ и участвовал в еврокубках.

Как сообщает Kick, «Анжи» планирует снова подписать Роберто Карлоса, Юрия Жиркова, Али Гаджибекова, Игоря Денисова и Александра Кокорина, чтобы эти футболисты представляли команду в Медиалиге. При этом «Анжи Медиа» будет являться параллельным проектом для привлечения дополнительного зрительского интереса.

Основной состав команды, как уже сообщалось ранее, будет заявлен в Третью лигу. Ранее в «Анжи» уже объявляли о том, что клуб возобновит выступление в профессиональном футболе.

Махачкалинский «Анжи» — бронзовый призер чемпионата России сезона-2012/13 и финалист Кубка России 2001 и 2013 годов. В 2022 году команда была расформирована. 1 сентября 2024 года было объявлено о возрождении махачкалинского клуба.