«Анжи» вернет Роберто Карлоса и Кокорина для участия в Медиалиге

Для этого в планах клубного руководства есть идеи возродить часть звездного состава начала-середины 2010-х годов, когда клуб выигрывал бронзовые медали РПЛ и участвовал в еврокубках.
Как сообщает Kick, «Анжи» планирует снова подписать Роберто Карлоса, Юрия Жиркова, Али Гаджибекова, Игоря Денисова и Александра Кокорина, чтобы эти футболисты представляли команду в Медиалиге. При этом «Анжи Медиа» будет являться параллельным проектом для привлечения дополнительного зрительского интереса.
Основной состав команды, как уже сообщалось ранее, будет заявлен в Третью лигу. Ранее в «Анжи» уже объявляли о том, что клуб возобновит выступление в профессиональном футболе.
Махачкалинский «Анжи» — бронзовый призер чемпионата России сезона-2012/13 и финалист Кубка России 2001 и 2013 годов. В 2022 году команда была расформирована. 1 сентября 2024 года было объявлено о возрождении махачкалинского клуба.