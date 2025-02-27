«Анжи» вернет Роберто Карлоса и Кокорина для участия в Медиалиге

Как сообщает Kick, «Анжи» планирует снова подписать Роберто Карлоса, Юрия Жиркова, Али Гаджибекова, Игоря Денисова и Александра Кокорина, чтобы эти футболисты представляли команду в Медиалиге. При этом «Анжи Медиа» будет являться параллельным проектом для привлечения дополнительного зрительского интереса.