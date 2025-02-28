Cтало известно новое место жительства Валерия Карпина

«Ростов» объявил об уходе Карпина 25 февраля. Он возглавлял клуб с небольшим перерывом с декабря 2017 года. Под его руководством команда провела 229 матчей, в которых одержала 97 побед при 53 ничьих и 79 поражениях. В сезоне-2022/23 Карпин занял с «Ростовом» четвертое место в РПЛ.