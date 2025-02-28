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Cтало известно новое место жительства Валерия Карпина

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, сообщила, что ее муж после увольнения из «Ростова» будет жить в Москве.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Валерий Георгиевич будет жить в Москве? Да», — написала Дарья, отвечая на вопросы подписчиков в соцсетях.

«Ростов» объявил об уходе Карпина 25 февраля. Он возглавлял клуб с небольшим перерывом с декабря 2017 года. Под его руководством команда провела 229 матчей, в которых одержала 97 побед при 53 ничьих и 79 поражениях. В сезоне-2022/23 Карпин занял с «Ростовом» четвертое место в РПЛ.

Валерий Карпин продолжит работу в сборной России. Его контракт с национальной командой рассчитан до июля 2028 года.

Ростов
Россия