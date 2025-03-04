Футболистка из Мексики забила невероятный гол: видео

Футболистка «Тигрес» Лизбет Овалле забила «ударом скорпиона» с разворота в матче женского чемпионата Мексики против «Гвадалахары». После навеса с фланга в штрафную площадь 25-летняя полузащитница переправила мяч в ворота ударом задней поверхностью стопы в прыжке.
Этот гол стал победным в матче женского чемпионата Мексики против «Гвадалахары». В соцсетях пишут, что гол Овалле заслуживает вручения премии ФИФА имени Ференца Пушкаша за лучший гол года.
Голы, забитые футболистками регулярно попадают в шорт-лист премии, но еще ни разу не признавались лучшими. Лишь трижды усилия футболисток приводили к включению в топ-3: в 2014 году гол ирландки Стефани Роше занял в голосовании второе место. В 2016 и 2017 годах третье место в голосовании на приз имени Пушкаша доставалось венесуэльским футболисткам — Данюшке Родригес и Дейне Кастельянос.