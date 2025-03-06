Жозе Моуринью высказался о сокращении своей дисквалификации в Турции

«Галатасарай» и «Фенербахче» сыграли вничью (0:0) в 25-м туре чемпионата Турции. После матча Моуринью раскритиковал поведение игроков и тренерского штаба «Галатасарая», заявив, что они «прыгали как обезьяны», что впоследствии было названо расизмом и неуважением к турецкому народу, а также поблагодарил словенского арбитра Славка Винчича, поставив его в пример коллегам из Турции, что также вызвало негативную реакцию.
Изначально главный тренер «Фенербахче» был дисквалифицирован на 4 игры. После апелляции клуба наказание тренера было сокращено: дисквалификация уменьшена с 4 игр до двух, штраф — с 1,6 миллиона турецких лир до 558 тысяч лир. Таким образом, Моуринью пропустит только матч 9 марта против «Антальяспора», так как одну игру дисквалификации португалец уже отбыл в Кубке Турции.
«В день, когда было принято решение о моей дисквалификации на четыре матча, общественность узнала, что глава дисциплинарного комитета праздновал это событие в кругу друзей в футболке “Галатасарая”. Только здесь можно осознать масштабы этого», — сказал Моуринью.
62-летний португальский специалист возглавил «Фенербахче» летом 2024 года. Стамбульский клуб занимает второе место в чемпионате Турции, набрав 61 очко в 25 матчах. «Фенербахче» отстает от лидирующего «Галатасарая» на 4 балла.
До назначения в «Фенербахче» последним местом работы Моуриньо была «Рома», из которой он был уволен в январе 2024 года. Ранее Моуринью работал главным тренером в «Порту», «Челси», «Интере», мадридском «Реале», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме». На его счету 26 выигранных титулов, в том числе две победы в Лиге чемпионов и по одной — в Лиге Европы и Лиге конференций. Жозе Моуринью является единственным тренером, которому удалось выиграть все три еврокубковых турнира.