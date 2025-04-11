Мостовой: вся проблема в том, что Загитова красивая, как и я

«Знаю, что Алина Загитова часто сталкивается с негативом. Думаю, вся проблема в том, что она красивая, я тоже красивый, люди просто завидуют», — сказал Мостовой.
Ранее Мостовой признался, что его задевают негативные комментарии в свой адрес.
Алина Загитова является единственной в истории России фигуристкой, завоевавшей все титулы в одиночном фигурном катании. В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой на Играх в Пхенчхане. Также она выигрывала чемпионат Европы (2017), финал Гран-при (2017) и чемпионат мира (2019).
В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры, сосредоточившись на работе в ледовых шоу и карьере телеведущей. В настоящее время фигуристка готовит собственное ледовое шоу — рок-мюзикл «Ассоль» по мотивам повести Александра Грина «Алые паруса».