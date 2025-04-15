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Андрей Аршавин назвал голос Дэвида Бекхэма писклявым

Российский футболист Андрей Аршавин сравнил свой голос с голосом Дэвида Бекхэма и назвал англичанина писклявым.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Бывший игрок лондонского «Арсенала» вспомнил, как тренировался вместе со звездой сборной Англии Дэвидом Бекхэмом.

— Когда Бекхэм закончил в «Гэлакси», он попросил Венгера потренироваться с нами, потому что сезон не совпадал. А так как я ещё не ездил на выезды, то мы вдвоём с ним и с тренером по физподготовке занимались.

— Мастер сумасшедший?
— Смотря с кем сравнивать. Ну мы так, мячик гоняли, поддержать форму. Неделю или полторы он тренировался.

— Штрафные закладывал?
— Нет, не было нужды.

— А ты себя спокойно чувствовал, что с Бекхэмом тренируешься?
— Да, а что? Кстати, по поводу моего голоса. У меня королевский по сравнению с его голосом. У него, вроде, писклявый, еще хуже, — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале Fonbet.

Напомним, Аршавин находился в лондонском клубе с 2009 по 2013 год. Сейчас он заместитель гендиректора в петербургском клубе «Зенит».