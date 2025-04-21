Умер экс-вратарь сборной Аргентины по футболу

На протяжении карьеры Уго Гатти выступал за клубы «Атланта» из Буэнос-Айреса, «Ривер Плейт», «Химнасия и Эсгрима», «Унион Санта-Фе» и «Бока Хуниорс». Вратарь завершил карьеру в 1988 году. В течение 26 сезонов играл в аргентинской Примере, сыграв 765 матчей — рекорд Гатти по количеству матчей в чемпионате страны держится до сих пор.