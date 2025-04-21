Умер экс-вратарь сборной Аргентины по футболу

Как сообщает AS, Гатти около двух месяцев назад попал в больницу после несчастного случая — экс‑футболист гулял с собакой по улице, упал и сильно повредил бедро. Гатти госпитализировали и сделали операцию, однако после нее начались осложнения.
На протяжении карьеры Уго Гатти выступал за клубы «Атланта» из Буэнос-Айреса, «Ривер Плейт», «Химнасия и Эсгрима», «Унион Санта-Фе» и «Бока Хуниорс». Вратарь завершил карьеру в 1988 году. В течение 26 сезонов играл в аргентинской Примере, сыграв 765 матчей — рекорд Гатти по количеству матчей в чемпионате страны держится до сих пор.
В 1982 году голкипер был признан лучшим футболистом страны. Уго Гатти провел 18 матчей за сборную Аргентины. В составе «Бока Хуниорс» он трижды становился чемпионом Аргентины, взял два Кубка Либертадорес и одержал победу в Межконтинентальном кубке 1977 года.