Жены футболистов, которые зарабатывают больше мужей: как они построили свои империи

Позже Колин пошла дальше: написала две автобиографические книги, одна из которых была экранизирована, и стала героиней громкого судебного процесса с Ребеккой Варди — женой футболиста Джейми Варди. История получила прозвище «Вагатагейт»: Колин обвинила Ребекку в сливе личной информации журналистам, и та подала в суд за клевету. Колин выиграла дело, а вся страна с интересом следила за этим противостоянием, превратив его в сериал. Это сделало Руни еще популярнее в медиапространстве и укрепило ее статус не только как жены звезды, но и как самостоятельной публичной фигуры.