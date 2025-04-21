Жены футболистов, которые зарабатывают больше мужей: как они построили свои империи

Наши истории — не о соперничестве, а о том, как талант, амбиции и трудолюбие могут стать трамплином для собственного успеха. Женщины из нашей подборки не просто стоят в тени — они сами строят империи, запускают бизнесы и зарабатывают больше, чем их партнеры-футболисты.
Тиффани Уотсон: звезда реалити, которая обошла мужа по доходам
Тиффани Уотсон прославилась благодаря участию в реалити-шоу «Молодежь из Челси» — проекта о жизни молодых богачей в одном из самых престижных районов Лондона. На экране она появилась еще в 2014 году, и с тех пор ее популярность только росла. После этого она превратила медийность в прибыльный бизнес.
Сегодня Уотсон активно развивает личный бренд: выпускает капсульные коллекции одежды, сотрудничает с модными и косметическими марками, а ее соцсети приносят доход за счет рекламы и партнерств. По данным Daily Mail, за 2024 год Тиффани заработала около 1,3 млн фунтов (около 150 млн рублей).
Ее супруг Кэмерон Макгихан — полузащитник клуба «Нортхэмптон Таун», выступающего в третьем дивизионе Англии. Его годовой доход составляет 124 тысячи фунтов (примерно 14,3 млн рублей). Разница в доходах между супругами — почти десятикратная. Но, судя по их соцсетям, в семье Уотсон и Макгихана нет места конкуренции: они поддерживают друг друга в карьере и с удовольствием путешествуют по миру вместе с маленьким сыном.
Фрэнки Бридж: бывшая певица, которая зарабатывает вдвое больше футболиста
Фрэнки Бридж начинала как солистка британской поп-группы The Saturdays, покорившей чарты в конце 2000-х. Коллектив распался в 2014 году, но Фрэнки не растерялась: перешла в сольное плавание и построила карьеру телеведущей, колумнистки и предпринимательницы. Благодаря участию в популярных британских шоу Фрэнки осталась в центре внимания.
Помимо медийной активности, она выпустила автобиографическую книгу, которая стала бестселлером, и запустила линии одежды и косметики. Сегодня, по данным британской прессы, ее состояние оценивается примерно в 12 млн фунтов (около 1,4 млрд рублей).
Ее муж — бывший защитник сборной Англии Уэйн Бридж, известный по играм за «Челси», «Манчестер Сити» и другие клубы. В 2014 году он завершил спортивную карьеру. Его состояние оценивается примерно в 6,8 млн фунтов (около 800 млн рублей).
Сегодня Фрэнки зарабатывает почти вдвое больше супруга. При этом она активно говорит о ментальном здоровье, материнстве и жизни после поп-карьеры, оставаясь вдохновляющим примером для тысяч женщин.
Колин Руни: бизнесвумен, чей капитал в разы больше, чем у мужа
Колин Руни — не просто «жена знаменитого футболиста», а успешная бизнесвумен. С началом звездной карьеры Уэйна, еще в нулевых, она начала строить собственную медийную и коммерческую платформу. Сначала — статьи в глянцевых журналах, затем — собственные интернет-магазины, контракты с брендами, линии одежды и программы для онлайн-фитнеса, созданные после рождения третьего ребенка.
Позже Колин пошла дальше: написала две автобиографические книги, одна из которых была экранизирована, и стала героиней громкого судебного процесса с Ребеккой Варди — женой футболиста Джейми Варди. История получила прозвище «Вагатагейт»: Колин обвинила Ребекку в сливе личной информации журналистам, и та подала в суд за клевету. Колин выиграла дело, а вся страна с интересом следила за этим противостоянием, превратив его в сериал. Это сделало Руни еще популярнее в медиапространстве и укрепило ее статус не только как жены звезды, но и как самостоятельной публичной фигуры.
Когда Уэйн завершил карьеру игрока и пробовал себя в тренерстве, Колин продолжала работать над семейным благосостоянием. Сегодня, по информации из СМИ, у нее состояние составляет около 20 миллионов евро (более 2 млрд рублей) — на порядок больше, чем доходы мужа за последние годы.
Даже если Уэйн больше не вернется в футбол в прежнем статусе, финансовое будущее семьи под контролем. Колин доказала, что может не только справиться с давлением от прессы, но и превратить его в источник дохода.
Перри Эдвардс: поп-звезда, у которой доходы выше футбольной зарплаты
Перри Эдвардс — бывшая участница девичьей поп-группы Little Mix, которая стала известной после победы на шоу X Factor в 2011 году. Но еще до окончания музыкальной карьеры певица начала строить личный бренд: запустила модные коллекции, подписала контракты с крупными компаниями и стала развивать социальные сети. Сегодня годовой доход Перри оценивается в 7 миллионов фунтов (примерно 812 миллионов рублей) — это почти в два раза больше, чем зарабатывает ее жених, футболист Алекс Окслейд-Чемберлен, играющий за турецкий «Бешикташ».
Основной доход Перри приносят не только музыка и соцсети, но и бизнес. Она сотрудничает с крупными брендами вроде Schwarzkopf и USA Pro, а в 2023 году запустила собственную марку одежды Disora — минималистичный бренд в стиле люкс, который быстро стал популярным. А еще у Перри 19 миллионов подписчиков, поэтому каждый рекламный пост приносит ей внушительный доход.
Алекс зарабатывает около 65 тысяч фунтов в неделю (примерно 7,5 миллионов рублей), но даже с учетом годовой зарплаты в футболе (более 390 млн рублей) не догоняет капитал своей невесты. Вместе пара воспитывает сына и, судя по соцсетям, отлично поддерживает карьерные успехи друг друга.
Жены футболистов давно вышли из тени своих звездных партнеров. Кто-то из них развивает модный бизнес, кто-то — музыкальную карьеру или телепроекты, но объединяет их одно: они не просто следуют за мужьями, а строят собственные империи. Эти истории — напоминание о том, что слава партнера может стать не гирей на ногах, а трамплином к личному успеху.