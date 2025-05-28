Диего Марадона-младший: как живет сын легенды, которого не признавали 30 лет

Долгие годы Диего пытался наладить отношения со знаменитым отцом. Впервые он увидел его в 2003 году на турнире по гольфу, проходившему в Италии. 17-летний юноша пришел туда специально, чтобы встретиться с отцом и рассказать, что он его сын. Но Марадона-старший сильно разозлился, накричал на парня и даже замахнулся на него клюшкой для гольфа. Правда, спустя пару минут, поняв, что погорячился, он догнал отпрыска, даже обнял и поговорил с ним немного. Но свое отцовство все равно не признал и не общался с сыном.