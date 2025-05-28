Диего Марадона-младший: как живет сын легенды, которого не признавали 30 лет

Личная жизнь знаменитого Диего Марадоны всегда обсуждалась не меньше, чем его успехи на футбольном поле. Многочисленные романы, измены, скандалы… Но, пожалуй, самой обсуждаемой была история с его внебрачным сыном Диего Синагра, которого знаменитый футболист не признавал 30 лет. Рассказываем, как сложилась его судьба.
Детство под знаком вопроса
В 1986 году в Неаполе появился на свет мальчик, который сразу привлек внимание общественности. Его мама, модель Кристиана Синагра, рассказала журналистам, что отцом ребенка является звезда мирового футбола Диего Марадона, игравший тогда за местную команду «Наполи». В честь знаменитого отца она назвала сына Диего.
Правда, самому Марадоне совершенно не хотелось становиться отцом. Он открыто заявлял, что ничего не знает о мальчике, и отказывался проводить экспертизу ДНК, доказавшую бы отцовство.
Семь долгих лет прошло, пока суд, наконец, принял сторону матери и официально объявил мальчика сыном великого аргентинца. Теперь Диего-младший имел право носить гордую фамилию Марадона. Казалось бы, после этого должно было начаться общение отца и сына, но увы… Знаменитый футболист вновь предпочел оставаться в стороне. Никакой финансовой поддержки от него не было, и все обязанности по воспитанию ложились целиком на хрупкие плечи мамы.
Футбольная карьера
Несмотря на то, что отец его не признавал, Диего хотел быть похожим на него, и с ранних лет начал заниматься футболом. Он упорно тренировался, подражал игре своего отца, в 11 лет попал в академию «Наполи», но закрепиться не смог. Карьера напоминала калейдоскоп: скромные клубы вроде «Червии» и «Венафро», переход в пляжный футбол — и неожиданный прорыв.
Уже в зрелом возрасте Диего Марадона-младший дебютировал в национальной сборной Италии по пляжному футболу и добился больших успехов. В его карьере даже есть гол в финале Чемпионата мира-2008 против Бразилии. Итальянцы тогда проиграли и взяли «серебро».
Переход в тренерскую деятельность
Завершив карьеру в футбольной команде, Марадона-младший начал тренерскую деятельность. Сначала тренировал юниоров в «Сан-Джорджио», потом работал в итальянском клубе «Наполи Юнайтед», но в 2023 году со скандалом оттуда ушел, заявив, что клуб не платит своим игрокам. Потом возглавлял «Помпей» и «Монтекальчо», и нигде серьезных успехов не добился.
Но в октябре 2024-го случился неожиданный поворот: Марадона-младший возглавил испанскую «Ибарру» из пятого дивизиона. В одном из интервью он заявил, что пытается строить карьеру тренера через результат, а не через свою громкую фамилию.
Признание, которого сын ждал 30 лет
Долгие годы Диего пытался наладить отношения со знаменитым отцом. Впервые он увидел его в 2003 году на турнире по гольфу, проходившему в Италии. 17-летний юноша пришел туда специально, чтобы встретиться с отцом и рассказать, что он его сын. Но Марадона-старший сильно разозлился, накричал на парня и даже замахнулся на него клюшкой для гольфа. Правда, спустя пару минут, поняв, что погорячился, он догнал отпрыска, даже обнял и поговорил с ним немного. Но свое отцовство все равно не признал и не общался с сыном.
В следующий раз Диего-младший встретился с отцом в 2016 году. Он приехал к Марадоне вместе с матерью, чтобы спокойно поговорить. Тот, пообщавшись с уже взрослым 30-летним сыном, наконец, признал его и сказал ему слова, которые он ждал всю жизнь: «Ты мой сын». Марадона-младший ответил, что не держит зла.
«Я счастлив, что воссоединился со своим сыном. Я люблю его — он так похож на меня», — сказал прессе Марадона-старший после официального признания отцовства.
Отношения отца и сына, наконец, наладились. Они стали часто проводить время вместе и даже сыграли однажды в одной команде в благотворительном матче. Диего познакомил отца со своей женой — визажистом Нунцией Пеннино, а старшего сына назвал в его честь — Диего Матиас.
Смерть отца и борьба за справедливость
Легендарный Диего Марадона ушел из жизни осенью 2020 года в возрасте 60 лет от острой сердечной недостаточности. До конца своих дней он сохранил теплые отношения с сыном. Марадона-младший узнал о смерти отца от журналистов, которые позвонили ему, чтобы узнать его реакцию. На тот момент Диего Синагра находился в реанимации с коронавирусной инфекцией. Вскоре он заявил, что смерть его отца произошла по халатности врачей и инициировал расследование.
«Они не обращались с ним должным образом и ничего не сделали, чтобы спасти его. Я уверен, что мы докажем, что имела место халатность», — заявил Марадона-младший.
Следствие шло более четырех лет, и только в марте 2025 года в Аргентине начался судебный процесс. На скамье подсудимых оказались семь медработников. Если их вина будет доказана, им грозит до 25 лет лишения свободы.
Диего Марадона-младший так и не стал суперзвездой. Но его история — о чем-то большем, чем футбол. Это путь человека, который смог принять наследие отца, не потеряв себя. Сегодня он не просто «сын легенды» — он тренер, муж, отец двоих детей и голос тех, кто верит, что справедливость важнее славы. Возможно, его главный гол еще впереди.