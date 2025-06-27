Вратарь Де Хеа предложил Роналду играть за «Аль-Наср» бесплатно

По информации журналиста Танкреди Палмери, зарплата Роналду по новому контракту с «Аль-Насром» увеличится до 263 млн евро в год. Кроме того, в соглашении предусмотрены различные бонусы, благодаря которым португалец может заработать до 600 млн евро за два года. За предыдущие два с половиной года в Саудовской Аравии Роналду заработал не менее 500 млн евро.