Вратарь Де Хеа предложил Роналду играть за «Аль-Наср» бесплатно

Накануне 40-летний португалец подписал с «Аль-Насром» новый контракт, рассчитанный до лета 2027 года. После этого Роналду опубликовал в соцсетях сообщение: «Начинается новая глава. Та же страсть, та же мечта. Давайте творить историю вместе».
Бывший одноклубник Роналду по «Манчестер Юнайтед» оставил ироничный комментарий под его публикацией.
«И играть бесплатно», — написал де Хеа, сопроводив свой комментарий смеющимся эмодзи.
По информации журналиста Танкреди Палмери, зарплата Роналду по новому контракту с «Аль-Насром» увеличится до 263 млн евро в год. Кроме того, в соглашении предусмотрены различные бонусы, благодаря которым португалец может заработать до 600 млн евро за два года. За предыдущие два с половиной года в Саудовской Аравии Роналду заработал не менее 500 млн евро.
Роналду перешел в «Аль-Наср» в январе 2023 года. За два с половиной года он провел за саудовский клуб 105 матчей, в которых забил 93 мяча и отдал 19 голевых передач. Криштиану выиграл с «Аль-Насром» лишь один турнир — Кубок арабских чемпионов, который носит полуофициальный характер.
В минувшем сезоне «Аль-Наср» занял третье место в чемпионате Саудовской Аравии, отстав от «Аль-Иттихада» на 13 очков. Также клуб из Эр-Рияда вылетел в ⅛ финала Кубка Короля, проиграв «Аль-Тавуну» (0:1), и дошел до полуфинала азиатской Лиги чемпионов, где уступил «Кавасаки Фронтале» (2:3).