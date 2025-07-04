Плющенко, Шарапова, Кабаева: как изменились звезды спорта вне арены

Жизнь профессиональных спортсменов кардинально меняется после завершения карьеры. На смену ежедневным тренировкам приходит новая реальность: в которой есть место деловому стилю, пластическим операциям и нарядам в стиле Голливуда. Рассказываем истории легенд, которых сложно узнать в новом образе.
Роналдиньо — набор массы и много головных уборов
Легендарный бразилец завершил карьеру в 2018 году: футбольный мир кричал «рано!», но сам Роналдиньо в решении не сомневался. Говорили, что он попросту потерял мотивацию, выиграв все главные трофеи мирового футбола. Образ жизни спортсмена тогда шутя называли «карнавальным»: все его внимание было занято вечеринками, он пропускал тренировки и злоупотреблял алкоголем.
Еще во время игры в «Милане» бразилец набирал лишний вес: за потерю формы его даже освистывали болельщики. Сейчас Роналдиньо может себе позволить не выглядеть спортивно, но не изменяет своей любви к яркой одежде и аксессуарам. В образах спортсмена много очков и головных уборов, и, несмотря на «массу», он по-прежнему выходит на поле в рекламных и благотворительных матчах.
Алина Кабаева — новый стиль, лицо и статус
После травмы и завершения карьеры олимпийская чемпионка начала работать в Госдуме и этот период стал переломным в образе женщины. Одна из самых загадочных спортсменок страны отошла от стразов, яркого макияжа и выразительных декольте: раньше Кабаеву регулярно критиковали за смешение стилей и фактур.
Сейчас она выбирает образы в духе элегантной роскоши с акцентом на женственность. Многие пользователи замечают, что теперь видеть Алину в спортивной форме кажется уже непривычными. Что-то изменилось и в ее лице: остается лишь догадываться, дело в пластике или новом макияже.
Александр Карелин — из борца в политика
За свою карьеру борца Карелин одержал 887 побед и всего два поражения. В одном из интервью он говорил: «если бы мне сказали, что я стану политиком — хохотал бы до икоты». Но Александр стал не только депутатом, но и был избран сенатором РФ.
И если осанка чемпиона осталась прежней, то его гардероб претерпел радикальные изменения: на смену спортивным костюмам пришли рубашки с галстуками и пиджаки. Карелин признавался, что при любом удобном случае надевает майку и джинсы, а из официального дресс-кода не признает только депутатские значки.
Евгений Плющенко — пластика, наделавшая шума
Олимпийский чемпион недавно стал центром внимания СМИ: в своих соцсетях он поделился видео с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым.
«Даже выдающиеся спортсмены нашей страны, люди ставшие символом успеха и мастерства — прибегают к пластической хирургии», — гласила подпись под ним.
Лицо спортсмена однозначно изменилось, хотя в посте поясняется: это лишь промежуточный этап. Поклонники встретили новость неоднозначно, уверяя, что он стал совершенно на себя не похож: «Женя! Зачем!», «Что-то пошло не так», — пишут одни. «Посмотрим на окончательный результат», — отмечают другие.
Мария Шарапова — новый стиль и выходы в свет
Мария ушла из большого спорта в возрасте, когда можно было еще играть и играть: в 32 года ее триумфальную карьеру прервала травма плеча. Сегодня Шарапова известна как инвестор и бизнес-леди, а на последнем фото в соцсетях она позирует вместе с Дэвидом Бекхэмом. Судя по всему, они встретились на Уимблдоне.
Шарапова по-прежнему сохраняет прекрасную фигуру и продолжает тренировки — изменился и ее стиль, на смену «спорту» и мини пришли эффектные образы. Еще Мария отошла и от своего фирменного «блонда». Теперь она часто часто посещает светские мероприятия, «оскаровские» вечеринки и Met Gala. И надо признать, выглядит на них не хуже, чем голливудские звезды.
На перемены во внешности влияет не только возраст, но и образ жизни. Бывшие спортсмены набирают вес и худеют, полностью меняют гардероб и сохраняет свой стиль… Но одно остается неизменным: даже спустя годы поклонники продолжают пристально следить за своими кумирами.