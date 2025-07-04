Плющенко, Шарапова, Кабаева: как изменились звезды спорта вне арены

Еще во время игры в «Милане» бразилец набирал лишний вес: за потерю формы его даже освистывали болельщики. Сейчас Роналдиньо может себе позволить не выглядеть спортивно, но не изменяет своей любви к яркой одежде и аксессуарам. В образах спортсмена много очков и головных уборов, и, несмотря на «массу», он по-прежнему выходит на поле в рекламных и благотворительных матчах.