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Плющенко, Шарапова, Кабаева: как изменились звезды спорта вне арены

После прощания с ареной одни звезды спорта сменили трико на деловые костюмы, другие — легли под нож хирурга. Рассказываем, как изменилась внешность и образ самых узнаваемых чемпионов.

Светлана Амирова
Автор Спорт Mail
Мария Шарапова на публике
После завершения спортивной карьеры со звездами случились перемены.Источник: Legion-Media

Жизнь профессиональных спортсменов кардинально меняется после завершения карьеры. На смену ежедневным тренировкам приходит новая реальность: в которой есть место деловому стилю, пластическим операциям и нарядам в стиле Голливуда. Рассказываем истории легенд, которых сложно узнать в новом образе.

Роналдиньо — набор массы и много головных уборов

Роналдиньо, набравший массу и полюбивший головные уборы
Легендарный футболист набрал вес, но по-прежнему показывает свое «волшебство» на поле.Источник: Соцсети

Легендарный бразилец завершил карьеру в 2018 году: футбольный мир кричал «рано!», но сам Роналдиньо в решении не сомневался. Говорили, что он попросту потерял мотивацию, выиграв все главные трофеи мирового футбола. Образ жизни спортсмена тогда шутя называли «карнавальным»: все его внимание было занято вечеринками, он пропускал тренировки и злоупотреблял алкоголем.

Еще во время игры в «Милане» бразилец набирал лишний вес: за потерю формы его даже освистывали болельщики. Сейчас Роналдиньо может себе позволить не выглядеть спортивно, но не изменяет своей любви к яркой одежде и аксессуарам. В образах спортсмена много очков и головных уборов, и, несмотря на «массу», он по-прежнему выходит на поле в рекламных и благотворительных матчах.

Алина Кабаева — новый стиль, лицо и статус

Алина Кабаева, изменившая стиль, лицо и статус
Алина Кабаева кардинально сменила стиль.Источник: Legion-Media / Соцсети

После травмы и завершения карьеры олимпийская чемпионка начала работать в Госдуме и этот период стал переломным в образе женщины. Одна из самых загадочных спортсменок страны отошла от стразов, яркого макияжа и выразительных декольте: раньше Кабаеву регулярно критиковали за смешение стилей и фактур.

Сейчас она выбирает образы в духе элегантной роскоши с акцентом на женственность. Многие пользователи замечают, что теперь видеть Алину в спортивной форме кажется уже непривычными. Что-то изменилось и в ее лице: остается лишь догадываться, дело в пластике или новом макияже.

Александр Карелин — из борца в политика

Александр Карелин, ставший политиком из борца
Оказалось, что Александру к лицу строгие костюмы.Источник: Соцсети / Sokolov Alexey / CC BY-SA 3.0 | ru.wikipedia.org

За свою карьеру борца Карелин одержал 887 побед и всего два поражения. В одном из интервью он говорил: «если бы мне сказали, что я стану политиком — хохотал бы до икоты». Но Александр стал не только депутатом, но и был избран сенатором РФ.

И если осанка чемпиона осталась прежней, то его гардероб претерпел радикальные изменения: на смену спортивным костюмам пришли рубашки с галстуками и пиджаки. Карелин признавался, что при любом удобном случае надевает майку и джинсы, а из официального дресс-кода не признает только депутатские значки.

Евгений Плющенко — пластика, наделавшая шума

Евгений Плющенко, Сделавший пластическую операцию
Евгений сделал пластику, о чем открыто сообщил в своих соцсетях.Источник: Dahmeli / CC BY-SA 3.0 | en.wikipedia.org / Соцсети

Олимпийский чемпион недавно стал центром внимания СМИ: в своих соцсетях он поделился видео с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым.

«Даже выдающиеся спортсмены нашей страны, люди ставшие символом успеха и мастерства — прибегают к пластической хирургии», — гласила подпись под ним.

Лицо спортсмена однозначно изменилось, хотя в посте поясняется: это лишь промежуточный этап. Поклонники встретили новость неоднозначно, уверяя, что он стал совершенно на себя не похож: «Женя! Зачем!», «Что-то пошло не так», — пишут одни. «Посмотрим на окончательный результат», — отмечают другие.

Мария Шарапова — новый стиль и выходы в свет

Мария Шарапова, вышедшая в свет с новым стилем
Мария выглядит не хуже голливудских звезд.Источник: Соцсети

Мария ушла из большого спорта в возрасте, когда можно было еще играть и играть: в 32 года ее триумфальную карьеру прервала травма плеча. Сегодня Шарапова известна как инвестор и бизнес-леди, а на последнем фото в соцсетях она позирует вместе с Дэвидом Бекхэмом. Судя по всему, они встретились на Уимблдоне.

Шарапова по-прежнему сохраняет прекрасную фигуру и продолжает тренировки — изменился и ее стиль, на смену «спорту» и мини пришли эффектные образы. Еще Мария отошла и от своего фирменного «блонда». Теперь она часто часто посещает светские мероприятия, «оскаровские» вечеринки и Met Gala. И надо признать, выглядит на них не хуже, чем голливудские звезды.

На перемены во внешности влияет не только возраст, но и образ жизни. Бывшие спортсмены набирают вес и худеют, полностью меняют гардероб и сохраняет свой стиль… Но одно остается неизменным: даже спустя годы поклонники продолжают пристально следить за своими кумирами.