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Обамеянг покинул «Аль-Кадисию» после года в Саудовской Аравии

Нападающий Пьер‑Эмерик Обамеянг покинул саудовскую «Аль‑Кадисию» и стал свободным агентом. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

36-летний габонец перешел в «Аль‑Кадисию» летом 2024 года из «Марселя» за девять миллионов евро и подписал с саудовским клубом контракт на два года. Обамеянг провел за команду 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 мяч и отдал три голевые передачи.

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Аль‑Кадисия» решила досрочно расторгнуть контракт с Обамеянгом, поскольку хочет подписать на его место молодого нападающего.

По информации L'Equipe, Обамеянг может вернуться в «Марсель», который готов предложить своему бывшему игроку двухлетнее соглашение. Также интерес к капитану сборной Габона проявляют клубы из Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии. Ожидается, что Обамеянг примет решение по своему будущему в течение нескольких дней.

Обамеянг известен также по выступлениям за «Сент-Этьен», дортмундскую «Боруссию», «Арсенал» и «Барселону». В общей сложности он провел на клубном уровне 728 матчей и забил 370 мячей.

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