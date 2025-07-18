Обамеянг покинул «Аль-Кадисию» после года в Саудовской Аравии

36-летний габонец перешел в «Аль‑Кадисию» летом 2024 года из «Марселя» за девять миллионов евро и подписал с саудовским клубом контракт на два года. Обамеянг провел за команду 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 мяч и отдал три голевые передачи.